Así será el camino de Libertad en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

El primer paso del “Gumarelo” será en territorio extranjero, donde visitará a la Universidad Central de Venezuela, rival que en los papeles previos aparece como el adversario más accesible de la zona. Superado este debut, el equipo paraguayo tendrá una oportunidad inmejorable para fortalecer su posición en la tabla, ya que encadenará dos presentaciones consecutivas en condición de local entre las semanas del 14 y el 30 de abril. En estos duelos recibirá primero a Rosario Central de Argentina, que cuenta con la figura estelar de Ángel “Fideo” Di María, y posteriormente a Independiente del Valle de Ecuador, uno de los proyectos más sólidos del continente.

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Un aspecto logístico a seguir de cerca es la definición de las sedes para estos compromisos en Asunción. Debido a la magnitud del enfrentamiento contra el equipo rosarino, no se descarta que Libertad traslade su localía al Estadio Defensores del Chaco, mientras que el choque ante el conjunto ecuatoriano se disputaría inicialmente en su feudo habitual, La Huerta. Estos partidos en casa serán vitales antes de encarar la segunda vuelta del grupo, que exigirá máxima concentración para las visitas al Gigante de Arroyito en Rosario y a la altura de Sangolquí para la revancha ante Independiente del Valle.

El cierre de esta etapa inicial para el equipo paraguayo se producirá a finales de mayo, cuando Libertad reciba nuevamente a la Universidad Central en Paraguay. De esta manera, el calendario del “Gumarelo” se completa con un orden lógico que le permite cerrar la fase de grupos ante su público, buscando sellar su pasaporte a la siguiente instancia de la “Gloria Eterna” y ratificar el buen momento que lo llevó a lo más alto del fútbol local en la temporada anterior.

El calendario de Libertad en la Copa Libertadores 2026