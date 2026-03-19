Libertad
19 de marzo de 2026 - 23:48

Así será el camino de Libertad en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

Los jugadores de Libertad festejan un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Libertad festejan un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.Silvio Rojas, ABC Color

Libertad ya conoce el itinerario completo que deberá afrontar en el Grupo H de la Copa Libertadores 2026, tras el sorteo realizado este jueves que marcó su destino continental. El conjunto “repollero”, que llega a esta edición con el prestigio de ser el flamante campeón del Torneo Apertura 2025, iniciará su travesía internacional con la chapa de protagonista y un calendario que alterna visitas de riesgo con localías que podrían ser determinantes para su clasificación a los octavos de final.

Por ABC Color

El primer paso del “Gumarelo” será en territorio extranjero, donde visitará a la Universidad Central de Venezuela, rival que en los papeles previos aparece como el adversario más accesible de la zona. Superado este debut, el equipo paraguayo tendrá una oportunidad inmejorable para fortalecer su posición en la tabla, ya que encadenará dos presentaciones consecutivas en condición de local entre las semanas del 14 y el 30 de abril. En estos duelos recibirá primero a Rosario Central de Argentina, que cuenta con la figura estelar de Ángel “Fideo” Di María, y posteriormente a Independiente del Valle de Ecuador, uno de los proyectos más sólidos del continente.

Lea más: La Conmebol anuncia aumento de premios para la Copa Libertadores 2026

Un aspecto logístico a seguir de cerca es la definición de las sedes para estos compromisos en Asunción. Debido a la magnitud del enfrentamiento contra el equipo rosarino, no se descarta que Libertad traslade su localía al Estadio Defensores del Chaco, mientras que el choque ante el conjunto ecuatoriano se disputaría inicialmente en su feudo habitual, La Huerta. Estos partidos en casa serán vitales antes de encarar la segunda vuelta del grupo, que exigirá máxima concentración para las visitas al Gigante de Arroyito en Rosario y a la altura de Sangolquí para la revancha ante Independiente del Valle.

El cierre de esta etapa inicial para el equipo paraguayo se producirá a finales de mayo, cuando Libertad reciba nuevamente a la Universidad Central en Paraguay. De esta manera, el calendario del “Gumarelo” se completa con un orden lógico que le permite cerrar la fase de grupos ante su público, buscando sellar su pasaporte a la siguiente instancia de la “Gloria Eterna” y ratificar el buen momento que lo llevó a lo más alto del fútbol local en la temporada anterior.

El calendario de Libertad en la Copa Libertadores 2026

El calendario de Libertad en la Copa Libertadores 2026.
El calendario de Libertad en la Copa Libertadores 2026.