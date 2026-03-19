La Conmebol anuncia aumento de premios para la Copa Libertadores 2026

La primera modificación impacta directamente en la competitividad de la fase de grupos a través del incentivo por resultados. A partir de esta edición, el premio por cada victoria obtenida en la etapa inicial ascenderá a 340.000 dólares, superando los 330.000 que se abonaban anteriormente. Este ajuste busca premiar la intensidad de cada encuentro, independientemente de la posición en la tabla. Por su parte, el premio mayor destinado al ganador del torneo también experimentó un salto cualitativo, pasando de 24 a 25 millones de dólares para el flamante campeón de 2026.

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Para los representantes paraguayos, las noticias financieras son sumamente positivas antes de que ruede el balón. Tanto Cerro Porteño como Libertad ya tienen asegurados 3.000.000 de dólares solo por su participación en la fase de grupos. A este monto base se le podrán sumar los mencionados bonos por mérito deportivo en cada jornada. En caso de avanzar en la competición, la escala de premios establece pagos de 1.250.000 dólares por alcanzar los octavos de final, 1.700.000 por los cuartos y 2.300.000 por las semifinales. Finalmente, el equipo que resulte subcampeón se adjudicará una suma de 7.000.000 de dólares.