Libertad: Chiqui Arce recibe reconocimiento a la trayectoria

El laureado entrenador Francisco Arce, cuyo equipo venció el miércoles a Nacional en La Huerta por 2-1, inició su ciclo como orientador precisamente en el club del barrio Las Mercedes, Libertad, como DT de la Reserva y auxiliar en Primera del uruguayo Sergio Markarián.

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La carrera del Chiqui en Paraguay contempla además los clubes Rubio Ñu, Cerro Porteño, Olimpia, Guaraní, General Díaz y Nacional. En el exterior estuvo en el Ohod Club Medina de Arabia Saudita.

Arce fue conductor de la selección nacional en dos oportunidades y fue campeón con los grandes, con cuatro coronas con el Ciclón y una con el Decano.

El laureado profesional señaló que no llevaba los números en cuanto a partidos dirigidos y que se enteró mediante los tempraneros mensajes recibidos de la publicación de ABC.