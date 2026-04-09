Francisco Arce: “Cometimos errores no forzados”

Pese al resultado adverso, Arce sostuvo que el trámite del encuentro no reflejó una superioridad clara del conjunto local, lamentando la falta de eficacia para capitalizar los momentos de paridad. “Yo creo que podíamos habernos llevado algo más; el partido fue igual, parejo. En ningún momento percibí eso que no conseguimos descifrar, pero varias ocasiones estuvimos. Fuimos a buscar el resultado igual, con nuestra forma de jugar, con la propuesta que teníamos para poder empatarlo, y lo empatamos. Sí reconozco que nos desconcentramos en las jugadas de los goles y ellos aprovecharon bien, usando su localía”, explicó.

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Arce hizo hincapié en que el déficit actual no pasa por la planificación o el esfuerzo, sino por falencias anímicas y técnicas muy específicas que se repiten partido tras partido. “El club está viviendo una transformación; lo está intentando hacer desde su base, la formativa, por eso el plantel se ha reestructurado. El trabajo, el esfuerzo del equipo y de la directiva es bueno y no conseguimos transportar eso con buenos resultados. La mayoría de las derrotas que estuvimos en el campeonato local parecía la de hoy también: cometimos errores no forzados. Y la tarea principal es esa: de mejorar el poder de concentración, de aprovechar los momentos en donde estamos mejor y levantar cabezas, cerrar los oídos y trabajar, que no hay otra cosa para hacer”, concluyó.