La tabla de posiciones del Grupo H antes de Central vs. Libertad

Libertad enfrenta a Rosario Central por la fecha 4 del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. El Gumarelo de Juan Samudio (dirige Sergio Aquino) juega en busca del primer triunfo en el certamen continental: en las tres primeras fechas, perdió 3-1 con Universidad Central de Venezuela en Caracas y 1-0 frente al Canalla y 3-2 frente a Independiente del Valle, ambos en Asunción.

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El Repollero está último con 0 y continúa matemáticamente con chances de clasificar a los octavos de final, pero un nuevo traspié puede sentenciar la eliminación de la competencia y dejaría solamente la posibilidad de disputar los play-offs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 (vs. un tercero del cuadro principal de la Copa Libertadores 2026).

Copa Libertadores 2026: La tabla del Grupo H

Independiente y Central puede clasificar a 8vos

Rosario Central e Independiente del Valle pueden sentenciar hoy la clasificación a los octavos. Líderes con 7 puntos cada uno, el Canalla de Enzo Giménez y Agustín Sández mide a Libertad (0) y el Blanquiazul de Luis Zárate y Carlos González enfrenta a Universidad Central de Venezuela (3): ganando, ambos no dependen de otro resultado para confirmar el pase a la próxima etapa.