Libertad, con un semestre para el olvido

Libertad inició la temporada con elevadas expectativas, bajo la conducción de Francisco “Chiqui” Arce, uno de los entrenadores más laureados de nuestro fútbol.

Lea más: Libertad sufre una nueva caída

Sin embargo, las cosas no salieron de la manera esperada, por lo que el técnico se vio obligado a dar un paso al costado tras 19 partidos, con un balance de 6 triunfos, 3 igualdades y 10 caídas, con apenas el 36 por ciento de efectividad.

A partir de allí, la dirigencia encabezada por el Dr. Rubén Di Tore Aquino decidió conformar un staff local, encabezado por Juan Eduardo Samudio, imposibilitado de dirigir en la Copa Libertadores por no contar con licencia de la Conmebol.

A nivel local, en el banco se encuentra el “Mágico” Samudio. En el escenario internacional, el que figura en la planilla es Sergio “Patito” Aquino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El martes, el Guma perdió en Argentina contra Rosario Central por 1-0 y quedó prácticamente fuera de todo, ya que el Canalla auriazul llegó a 10 puntos, Independiente del Valle quedó con 6, Universidad Central de Venezuela llegó a 6 y Libertad está último con 1, por lo que el puntaje máximo al que puede aspirar para quedar tercero y acceder al repechaje de la Sudamericana es 6.

De todas formas, el más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI deberá emplearse a fondo en los duelos que le quedan para intentar mejorar su imagen. El martes 19 visitará a IDV (23:00, hora paraguaya) y el miércoles 27 recibirá a UCV (19:00).

En el Apertura 2026, los repolleros registran 8 victorias, 3 empates y 8 derrotas. El domingo jugarán contra Sportivo Luqueño en Itauguá, a las 20:00, por la vigésima fecha.