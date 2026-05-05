Libertad sufre una nueva derrota en la Copa Libertadores

La postura de Libertad en Rosario contra el local Central fue tan buena que hasta generó un dejo de injusticia un penal tecnológico cobrado sobre el cierre del primer tiempo.

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El representante paraguayo actuó con determinación. Si bien pasó gran parte de la etapa inicial en su terreno, por la presión del rival, supo articular las salidas para generar peligro.

Un tiro libre de Iván Ramírez se le escapó al arquero Ledesma y dio en el travesaño. El golero auriazul se redimió después al tapar con la pierna un potente zurdazo de Fretes.

Central tuvo cargas frecuentes, pero no tan claras por la buena cobertura defensiva repollera, hasta que generó una complicación que pudo haber movido el tablero.

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El VAR advirtió una irregularidad. Falta de Viera sobre Veliz sancionada con la pena máxima por el brasileño Sampaio. La ejecución con zurda de Di María, a media altura, al palo izquierdo del arquero, fue tapada por Rodrigo Morínigo, quien volvió a bloquear el envío con derecha del campeón del mundo. Un nuevo despeje fue capturado por Ovando, cuyo remate salió desviado.

¡LOCURA TOTAL DE MORINIGO AL TAPARLE EL PENAL Y EL REBOTE A DI MARÍA!



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Al descanso, con el marcador en blanco y con datos estadísticos que marcaban una leve superioridad del elenco argentino, respaldado por su numerosa y colorida afición.

El periodo final comenzó bajo, pero tuvo un crecimiento gradual. Un tiro de esquina de Di María fue conectado por Ovando para anticiparse a Robert Rojas y marcar con la rodilla. El desequilibrio de la última línea repollera complicó el panorama con el marcador adverso.

LOCURA COPERA EN EL GIGANTE: Ignacio Ovando marcó el 1-0 de Rosario Central contra Libertad en la CONMEBOL #Libertadores.



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A partir de ahí, el Guma tenía que remar contra la corriente y no le dio. Es que su nivel de concentración disminuyó y se le presentaba la doble misión de controlar los ataques auriazules y luego avanzar, necesitando una entereza física que no la tuvo por el desgaste que generó el partido que tuvo un alto grado de tensión. En el tramo final tuvo una serie de corners, pero no la pudo aprovechar.

Libertad mejoró su imagen futbolística, pero volvió a perder. Ya en la primera rueda hipotecó la clasificación en la Libertadores, en la que debe mejorar su campaña contra Independiente del Valle y Universidad Central de Venezuela, independientemente a que le alcance o no para acceder a la Sudamericana, porque tiene un prestigio ganado -sobre todo en el siglo XXI- que lo tiene que defender.