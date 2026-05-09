El “Mágico” Samudio regresa a la banca de Libertad

Con una vergonzosa campaña en la Copa Libertadores (cuatro caídas consecutivas) y fuera de los primeros planos en el torneo Apertura, Libertad afronta un complicado presente deportivo. Su entrenador principal es Juan Eduardo Samudio, quien se ve limitado en dirigir al equipo a nivel doméstico, ya que no cuenta con la licencia de la Conmebol para estar habilitado para el plano internacional.
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En La Gloria Eterna, el DT es Sergio “Patito” Aquino, quien cuenta con la asistencia de Cristian Riveros. Estos pasan a ser auxiliares del Samudio en la competencia interna.
El Guma lidiará este domingo contra Luqueño, en Itauguá, a las 20:00. Viene de vencer por 5-0 a San Lorenzo y desea enlazar victorias para mejorar en la clasificación, ya que en la cuenta final el puntaje acumulado le podría otorgar una plaza a la Libertadores, de la cual es todo un abonado.
Luego de la negativa expedición argentina contra Rosario Central, con una nueva derrota en el máximo certamen de la Conmebol, por 1-0, la dotación albinegra activa para intentar mejorar su producción.
El más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI quedó virtualmente sin calendario internacional para el segundo semestre.