Sportivo Luqueño cuenta con el retorno de su goleador

El estadio Luis Salinas del 12 de Octubre de Itauguá albergará la noche de este domingo el partido entre Sportivo Luqueño y Libertad, por el vigésimo capítulo del campeonato Apertura, fijado para las 20:00.

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Los auriazules contarán con el retorno del argentino Iván Gabriel Maggi, segundo en la nómina de artilleros del certamen con 10 anotaciones. El máximo realizador es el liberteño Lorenzo Melgarejo, con 11.

El centroatacante Maggi no pudo actuar en el empate sin goles con Rubio Ñu por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla, que equivale a una fecha de suspensión.

Con la vuelta del “9”, el entrenador Hernán Rodrigo López vuelve a su figura táctica original con el referente de área.

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La base de la escuadra luqueña está compuesta por: Alfredo Aguilar; Alexis Villalba, Facundo Wiechniak, Paul Riveros y Álvaro Martínez; Jonathan Ramos, Aldo Maíz, Víctor Sebastián Quintana y Sergio Ismael “Chico” Díaz; Lautaro Comas e Iván Maggi.

Las entradas fueron fijadas en 15.000 guaraníes para Graderías, 25.000 en Plateas y 30.000 en Preferencias. Las localidades son expedidas a través de la Red Ambar. El club auriazul anunció que los tickets no serán comercializados en las boleterías del estadio.