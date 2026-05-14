Juan Samudio tras el empate de Libertad: “La efectividad hoy no estuvo de nuestro lado”

El estratega albinegro, Juan Eduardo “Mágico” Samudio no ocultó su frustración por las ocasiones desperdiciadas, especialmente el penal que pudo cambiar el destino del encuentro, pero valoró el esfuerzo físico de sus dirigidos en una tarde donde el arco pareció estar cerrado bajo llave.

El análisis de un empate con gusto a poco

En conferencia de prensa, Samudio fue claro al señalar que su equipo hizo los méritos necesarios para quedarse con la victoria, aunque faltó el golpe final en el área rival.

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“Lastimosamente no pudimos sumar de a tres pero, creo que en la medida que se pudo, se hizo el gasto del partido. Intentamos, sobre todo en el primer tiempo; creo que tuvimos las más claras, incluyendo la jugada del penal que, lástimosamente, no pudimos convertir y creo que la efectividad hoy no estuvo de nuestro lado”, explicó el DT.

Respecto al planteamiento del partido y las variantes introducidas, el técnico enfatizó que la intención ofensiva fue una constante, a pesar de la sólida resistencia del “Gallo Norteño”.

“Hicimos algunos cambios por disposición táctica, otros por otras circunstancias, pero la idea era que entremos con la misma predisposición, con las mismas ganas; que creo que en gran parte se dio eso. Pero también nos enfrentamos a un muy buen rival que vino a plantarse, a llevarse ese puntito que seguramente le sirve de mucho; y muchas veces, a veces, este tipo de partidos, por querer ganar, los terminamos perdiendo. Pero creería que hicimos todo lo que se pudo: los muchachos terminaron bastante cansados y, lastimosamente, no se pudo ganar”, reflexionó.

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😱¡EL PALO Y MARTÍNEZ LE DIJERON QUE NO! Lorenzo Melgarejo no pudo abrir el marcador en la Huerta.



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La estrategia del rival y la fatiga del plantel

El “mágico” Samudio también reconoció el orden táctico de la visita, que llegó a Asunción con un plan defensivo muy marcado, obligando a Libertad a estar atento para no sufrir en los contragolpes.

“La muy buena disposición que tuvo la gente del 2 de Mayo para venir a llevarse algo de aquí; creería incluso que vinieron exclusivamente para sacar el empate. Pero teníamos que tener cuidado con sus transiciones rápidas y hubieron cambios que por ahí nos pidieron los muchachos y tuvimos que, sobre la marcha, recomponer un poquito las líneas, pero siempre pensando en ganar; siempre pensando en dejar los puntos en casa, que nos jugábamos mucho”.

El futuro y la ilusión de la “hazaña” internacional

Más allá del torneo local, la cabeza de Libertad ya está puesta en la quinta ronda de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Al ser consultado sobre su continuidad y lo que viene para el segundo semestre, Juan Eduardo dejó claro que el foco está puesto en la visita al Independiente del Valle el martes, y en la posibilidad de seguir liderando este proyecto junto a referentes de la casa.

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“De hecho, nosotros no estamos pensando mucho en eso; estamos totalmente enfocados en lo que va a ser el viaje primero. Intentar, como dirían muchos entre comillas, una hazaña de ganar allá —que creo yo es bastante factible— y luego, seguramente, pensar en todos los detalles que sería eso de poder tener la oportunidad de continuar. Seguramente con Sergio Aquino, Cristian Riveros y el profe Ever López, vamos a estar totalmente enfocados también a poder hacer un muy buen segundo semestre en el caso de que nos toque”.