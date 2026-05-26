Libertad, con un experimento “Mágico” y fallido

El más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI, Libertad, arrancó el 2026 bajo el comando técnico del laureado Francisco “Chiqui” Arce. Sin embargo, las cosas no salieron de la forma esperada y debió dejar el cargo luego de una dolorosa derrota sufrida por goleada contra Rubio Ñu por 3-0, el 21 de abril.

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La dirigencia repollera decidió conformar un cuerpo técnico con profesionales de la casa. Al mando, Juan Eduardo Samudio, secundado por Sergio Aquino y Cristian Riveros.

El primer problema con el que tropezó el “Mágico” fue la falta de licencia de la Conmebol, que le impedía dirigir en la Copa Libertadores, en la que el técnico en planilla era “Patito” Aquino.

En la era Samudio se dieron 8 partidos, con 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas, 3 en el plano internacional, es decir con Aquino en planilla como DT.

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Nelson Haedo Valdez, mundialista como futbolista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, tendrá su primera experiencia en el Guma como entrenador de cabecera, luego de una pasantía en las formativas del Werder Bremen de Alemania, en el que llegó hasta la categoría Sub 23, como asistente.

Libertad anunció el lunes la contratación del León Guaraní, sin precisar la fecha del inicio del operativo segundo semestre.

El partido de este miércoles por la Copa Libertadores, contra Universidad Central de Venezuela, a disputarse en Tuyucuá, a las 19:00, marcará el cierre de la breve etapa de Samudio, Aquino y Riveros, quienes seguirán trabajando en la institución del barrio Las Mercedes.