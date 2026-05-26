Nelson Haedo Valdez: “A lo mejor puede ser un experimento, pero...”

Libertad sorprendió con una apuesta fuerte, ambiciosa y con sello de vanguardia. Nelson Haedo Valdez fue anunciado oficialmente como el nuevo director técnico del plantel principal. Tras cerrar una etapa de pura preparación en las formativas del exigente fútbol alemán, el histórico exdelantero vuelve al país para asumir el mayor desafío de su naciente carrera en la dirección técnica.

En comunicación con el Cardinal Deportivo, el flamante estratega gumarelo, lejos de esquivar los cuestionamientos sobre su experiencia, se plantó con la misma firmeza con la que le caracterizaba en su época de jugador: “Yo entiendo perfectamente la incertidumbre que muchos están teniendo; pero yo creo que todos también empezaron de alguna forma. Y yo personalmente, creo que hace casi cuatro años tenía ya contacto con algún club para venir y, en ese momento, yo dije: «No, todavía no estoy preparado; quiero capacitarme mejor para poder agarrar esa responsabilidad»”.

El sello de la Bundesliga y la UEFA

Su regreso a Paraguay se da tras un meticuloso proceso de aprendizaje en las divisiones formativas y el primer equipo del Werder Bremen, sumado a la obtención de sus credenciales internacionales. “Y yo creo que ahora, en los cinco años que estoy en Alemania, pude absorber mucha experiencia. Aparte de la experiencia que tuve como en las inferioridades del Werder Bremen, también estuve seis meses integrando en la Bundesliga, el cuerpo técnico, donde aprendí muchas cosas. Y aparte de eso, también llevo ya casi un año haciendo mi licenciatura en lo que es la parte teórica, la parte psicológica en Alemania para la UEFA. Así que roce tengo, y más que feliz de tener esta posibilidad. Un lindo desafío, una linda oportunidad, sabiendo de la responsabilidad que conlleva estar en frente en un club tan importante como es el Club Libertad”.

¿Cómo se dieron las negociaciones?

Haedo Valdez confesó que las conversaciones con la directiva repollera no son nuevas, pero que todo se aceleró de forma imprevista en las últimas horas. “De hecho, ya estábamos tocando este tema un poco y mi prioridad era, capacitarme de la mejor manera posible, pero ya veníamos tocando el tema. Ya mi deseo de venir alguna vez a dirigir por Paraguay estaba presente. Y ayer o antayer tuve la llamada y nos reunimos y se dio esta oportunidad. Ayer mismo ya me comuniqué también con Cristian Riveros y ”Patito" Aquino para ponerme a disposición de hablar con ellos, de coordinar de cómo podemos encarar esto, sabiendo que ellos son leyendas del club y son los que conocen el club, que respiran lo que es el club”.

Un asistente alemán y el futuro de las leyendas

Una de las grandes incógnitas tras su llegada es cómo estará conformado su grupo de trabajo. No descarta que Sergio “Patito” Aquino y Cristian Riveros se sumen a su cuerpo técnico. “No descarto, yo quiero hablar primero con ellos, saber cuáles son las expectativas que ellos tienen. Yo lo que le pedí al presi fue si podía traer a alguien de mi confianza, con el que trabajo ya hace un par de años: un alemán, lo primero que me preguntó fue si hablaba español, yo le dije que no, pero que va a ser muy importante porque es el que me hace todo lo que es la parte audiovisual, la parte de lo que es lo colectivo, lo individual para cada jugador, tenemos muy buena experiencia juntos, sé lo que él me puede dar y, de acuerdo a eso, ir armando también mi equipo con profesionales a nivel local”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para cerrar, el “León” dejó en claro cuál será el motor de su ciclo al frente del Gumarelo: la misma pasión que lo caracterizó dentro de la cancha durante su etapa como futbolista. “Ya digo de antemano: a mí me encanta el fútbol, y el fútbol para mí es pasión, es vivirlo lo más cerca posible. Yo creo que el sentimiento más cercano a ser futbolista, yo creo que es el de ser entrenador. Por eso, a mí me encanta esto, lo hago con la misma pasión como lo hacía como jugador y, bueno, a lo mejor puede ser un experimento, pero me siento más que capacitado como para llevar esto enfrente”.