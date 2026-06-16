Jorge Recalde es la segunda salida confirmada de Libertad

Mediante las redes sociales, Jorge Recalde se despidió de Libertad, en el que inició su carrera deportiva, que contempla igualmente un recorrido por Olimpia, el argentino Newell’s Old Boys, el brasileño Ceará y el posterior retorno a La Huerta.

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El “Pollo” deseó éxito para lo que viene al Guma y que siga peleando por cosas importantes como lo ha hecho a lo largo de su historia.

Además del agradecimiento a la institución por la oportunidad, el atleta reconoció el cariño de la afición repollera, en todo momento.

La primera etapa de Recalde en Tuyucuá estuvo cargada de trofeos, tantos ligueros como de la Copa Paraguay. En la segunda, ya no tuvo el mismo suceso.

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Además del talentoso volante ofensivo de 34 años, otro que deja Libertad es Hugo “Chori” Martínez (26).

Los otros atletas que estarían de salida son Matías Espinoza (28), Iván “Súper” Ramírez (31) y Marcelo Fernández (24).

Al término del Mundial, el más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI anunciaría la contratación de un integrante de la Albirroja con apodo de mascota.