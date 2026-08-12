Libertad concreta la llegada de un “9” argentino

Sin nombres rimbombantes como en otros tiempos, Libertad arma un plantel respetable, que cuenta con la dirección técnica del mundialista Nelson Haedo Valdez, quien además de transmitir sus conocimientos, también contagia temperamento.

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El argentino Luciano Nequecaur, de 34 años, llega al club del barrio Las Mercedes procedente del Sport Boys de Perú para cubrir el puesto de “9”.

Nacido el Buenos Aires el 19 de julio de 1992, Nequecaur se formó en Lanús, para luego competir a nivel de mayores en All Boys, Olimpo, Stranraer de Escocia, Nueva Chicago, Venados de Yucatán, Alebrijes de Oaxaca (clubes del ascenso mexicano), Marítimo de Portugal, Danubio y Fénix de Uruguay, Huachipato de Chile, nuevamente Venados y Sport Boys.

Por el recorrido, se trata de un fichaje por demás modesto para el “Guma”, que a esta altura se ajusta los cinturones en términos económicos.

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De acuerdo a una destacada página internacional de estadísticas, el centrodelantero lleva 265 partidos en su carrera, con 85 goles.

Nequecaur es el cuarto fichaje repollero en este mercado de pases, después de Nicolás Freire, Agustín Manzur e Iván Ramírez Ferreira. Igualmente se produjeron los retornos de Elvio Vera y Gilberto Flores. El libro para las incorporaciones estará abierto hasta el viernes de la semana próxima.

Con nueve puntos de 12 posibles, Libertad marcha en el segundo lugar del torneo Clausura 2026, por detrás del 2 de Mayo, que tiene 10. El domingo enfrentará al Sportivo Luqueño, en Itauguá, a las 16:00, por la quinta fecha.