Elvio Vera: doblete y máximo goleador junto a Pablo Vegetti

Libertad venció a Recoleta FC con doblete de Elvio Vera: el atacante marcó el primero el sábado y convirtió el segundo este lunes para el 2-1 sobre el Canario por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El partido disputó la etapa inicial el fin de semana y fue suspendido antes del comienzo de la complementaria por la lluvia torrencial que azotó Asunción.

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Con los dos tantos en el césped sintético del Ricardo Gregor, Vera llegó a las 6 anotaciones en el campeonato. El ex Sportivo Ameliano alcanzó a Pablo Vegetti de Cerro Porteño, con quien lidera la tabla de artilleros. A diferencia del atacante del Ciclón, el ofensivo del Repollero registra 2 de penal: uno en el hat-trick vs. Rubio Ñu (4-2) y otro esta mañana frente al Funebrero.

Elvio Vera y Pablo Vegetti: la tabla de goleadores del torneo Clausura 2026

“La verdad que estoy muy contento, pero lo principal es lo grupal y después viene lo individual. Estoy muy feliz por haber aportado algo al equipo. Voy a aportar día a día lo que pueda, voy a ayudar y tenemos que pelear ahí arriba. Tenemos una meta que queremos cumplir con el plantel, con la institución y no vamos a bajar los brazos”, expresó Elvio Vera a Tigo Sports.

El doblete de Elvio Vera en la victoria 2-1 sobre Recoleta FC en tres días

⚽️ Gran asistencia del Pachi Carrizo y definición de Elvio Vera para el primer gol de Libertad.



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