Libertad
05 de octubre de 2026 a la - 15:08

Elvio Vera: doblete y máximo goleador junto a Pablo Vegetti

Elvio Vera, jugador de Libertad, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.
Elvio Vera, jugador de Libertad, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.Gustavo Machado, ABC Color

Elvio Vera facturó por duplicado en el triunfo 2-1 de Libertad sobre Recoleta FC y es uno de los goleadores del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo.

Por ABC Color
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Libertad venció a Recoleta FC con doblete de Elvio Vera: el atacante marcó el primero el sábado y convirtió el segundo este lunes para el 2-1 sobre el Canario por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El partido disputó la etapa inicial el fin de semana y fue suspendido antes del comienzo de la complementaria por la lluvia torrencial que azotó Asunción.

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Con los dos tantos en el césped sintético del Ricardo Gregor, Vera llegó a las 6 anotaciones en el campeonato. El ex Sportivo Ameliano alcanzó a Pablo Vegetti de Cerro Porteño, con quien lidera la tabla de artilleros. A diferencia del atacante del Ciclón, el ofensivo del Repollero registra 2 de penal: uno en el hat-trick vs. Rubio Ñu (4-2) y otro esta mañana frente al Funebrero.

Elvio Vera y Pablo Vegetti: la tabla de goleadores del torneo Clausura 2026

La tabla de goleadores del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo.
La tabla de goleadores del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo.

“La verdad que estoy muy contento, pero lo principal es lo grupal y después viene lo individual. Estoy muy feliz por haber aportado algo al equipo. Voy a aportar día a día lo que pueda, voy a ayudar y tenemos que pelear ahí arriba. Tenemos una meta que queremos cumplir con el plantel, con la institución y no vamos a bajar los brazos”, expresó Elvio Vera a Tigo Sports.

El doblete de Elvio Vera en la victoria 2-1 sobre Recoleta FC en tres días