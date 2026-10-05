Libertad
05 de octubre de 2026 a la - 15:35

Elvio Vera: “La mentalidad nos llevó a la victoria”

Elvio Vera (i), jugador de Libertad, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.
Elvio Vera (i), jugador de Libertad, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.Gustavo Machado, ABC Color

Libertad derrotó 2-1 a Recoleta FC en un partido que comenzó el sábado y terminó este lunes por la mañana en el Ricardo Gregor. El Gumarelo es líder parcial del torneo Clausura 2026.

Por ABC Color
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Libertad venció a Recoleta FC en el césped sintético del Ricardo Gregor por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Gumarelo ganó un partido que comenzó el sábado y terminó este lunes: previo al inicio del segundo tiempo, con el 1-1, el árbitro Carlos Paul Benítez suspendió el encuentro por la lluvia torrencial que azotó Asunción.

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El duelo no pudo continuar el domingo por las votaciones municipales en el país y fue reprogramado para hoy por la mañana: con gol de penal de Elvio Vera, el Repollero finalmente triunfó por 2-1 y escaló parcialmente a la cima de la tabla de posiciones, cargando toda la presión a Olimpia y Nacional, que cierran la ronda el martes a las 19:15.

Elvio Vera (d), jugador de Libertad, sujeta el balón antes de patear un penal en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.
Elvio Vera (d), jugador de Libertad, sujeta el balón antes de patear un penal en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.

“Estábamos convencidos que teníamos que salir con todo porque el partido que jugamos antes de suspenderse ellos manejaron. Hoy salimos convencidos y con todo, vinimos sí o sí a buscar los tres puntos. Con esa mentalidad vinimos a todo hoy”, expresó Vera, quien a los 3 minutos de la etapa inicial había anotado el fin de semana el 1-0 parcial.

Vera explicó el cambio que tuvo el rendimiento del equipo entre sábado y lunes. “La mentalidad. En la cabeza está todo. Salimos a presionar porque si queremos pelear por el título tenemos que salir a buscar, a enfrentar a cada rival y creo que todo está en la cabeza. La mentalidad que todos pusimos nos lleva a la victoria”, finalizó a Tigo Sports.