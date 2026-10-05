Elvio Vera: “La mentalidad nos llevó a la victoria”

Libertad venció a Recoleta FC en el césped sintético del Ricardo Gregor por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Gumarelo ganó un partido que comenzó el sábado y terminó este lunes: previo al inicio del segundo tiempo, con el 1-1, el árbitro Carlos Paul Benítez suspendió el encuentro por la lluvia torrencial que azotó Asunción.

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El duelo no pudo continuar el domingo por las votaciones municipales en el país y fue reprogramado para hoy por la mañana: con gol de penal de Elvio Vera, el Repollero finalmente triunfó por 2-1 y escaló parcialmente a la cima de la tabla de posiciones, cargando toda la presión a Olimpia y Nacional, que cierran la ronda el martes a las 19:15.

“Estábamos convencidos que teníamos que salir con todo porque el partido que jugamos antes de suspenderse ellos manejaron. Hoy salimos convencidos y con todo, vinimos sí o sí a buscar los tres puntos. Con esa mentalidad vinimos a todo hoy”, expresó Vera, quien a los 3 minutos de la etapa inicial había anotado el fin de semana el 1-0 parcial.

Vera explicó el cambio que tuvo el rendimiento del equipo entre sábado y lunes. “La mentalidad. En la cabeza está todo. Salimos a presionar porque si queremos pelear por el título tenemos que salir a buscar, a enfrentar a cada rival y creo que todo está en la cabeza. La mentalidad que todos pusimos nos lleva a la victoria”, finalizó a Tigo Sports.