El domingo, Libertad dio un paso clave en busca de su clasificación a la Copa Libertadores como Paraguay 3 con su victoria por 2-1 sobre el descendido Rubio Ñu, en Santísima Trinidad, por la vigésima ronda del campeonato Clausura.

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El Guma llegó a 67 puntos acumulados en el año, detrás de Olimpia, que tiene 94 y Nacional, que está con 71. La ventaja repollera respecto a Trinidense y Cerro Porteño es solo una unidad, por lo que el Ciclón podría superarlo en caso de vencer este lunes a la Academia.

El jueves, Cerro Porteño y Libertad se enfrentarán en el Defensores del Chaco, en un partido totalmente devaluado por el tercer puesto de la Copa Paraguay, marcado para las 19:30.

Luego de la victoria contra el Laureado en La Arboleda, el entrenador liberteño, Ariel Galeano destacó la importancia de sumar los tres puntos para tabla acumulativa, admitiendo que sufrieron por no liquidar el partido antes.

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El orientador de 30 años dijo que a su elenco le falta tomar decisiones más rápidas en ataque y lanzar los centros a tiempo para evitar que la defensa rival se acomode, para así cerrar los encuentros.

Galeano adelantó que guardará a los titulares jueves para priorizar el encuentro del fin de semana por el Clausura contra el 2 de Mayo, en La Huerta. El último duelo de la temporada será frente a Cerro Porteño, de visitante.

El entrenador señaló que el mediocampista argentino Agustín Manzur sufrió una sobrecarga lumbar, que Lucas Sanabria experimentó otra lesión muscular y que el golero Rodrigo Morínigo aguarda los estudios tras sufrir un fuerte golpe en el hombro.

Galeano prometió a la afición un arduo trabajo, con intensidad y humildad para corregir errores, reafirmando que Libertad mantendrá siempre una propuesta de juego ofensiva.