Con Damián Bobadilla, São Paulo sufre y elimina a Atlético Nacional en penales

El inicio fue inmejorable para los locales. El equipo dirigido por el argentino Hernán Crespo se adelantó a los 3 minutos con un gol de cabeza de André Silva tras un tiro de esquina. El tanto, que parecía encarrilar una victoria cómoda, fue solo el inicio de un encuentro lleno de drama. Atlético Nacional se mantuvo en el partido y, a pesar de las rápidas transiciones del rival, logró crecer en el campo.

Lea más: En un final dramático, Racing remonta ante Peñarol y avanza a cuartos de final

La segunda mitad comenzó con un Atlético Nacional más incisivo. La insistencia de la visita tuvo su recompensa en el minuto 70, cuando el árbitro, tras la revisión del VAR, sancionó un penal a favor de los colombianos por una falta de Enzo Díaz. El delantero Alfredo Morelos se encargó de transformar la pena máxima, devolviendo la igualdad al marcador.

Sin embargo, en medio de la celebración, se desató una trifulca que terminó con la expulsión por doble amarilla de Edwin Cardona, dejando a su equipo con diez hombres. Pese a la ventaja numérica, el São Paulo no pudo encontrar los caminos para el gol y el partido se fue a la tanda de penales, un final cruel para un Atlético Nacional que en la ida también había desperdiciado dos lanzamientos desde el punto fatídico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la definición, el arquero Rafael se erigió como el héroe del São Paulo al atajar el remate de Mateus Uribe, mientras que Marino Hinestroza estrelló su disparo en el palo. La victoria por 4-3 le dio el pase al “Tricolor de Morumbí”, que en cuartos de final se medirá a su compatriota Botafogo o a Liga de Quito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ficha Técnica

São Paulo (1): Rafael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco (m.88 Henrique Carmo), Sabino; Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Rodriguinho (m.60 Lucas Moura), Enzo Díaz; Luciano y André Silva (m.74 Ferreirinha). Entrenador: Hernán Crespo.

Atlético Nacional (1): David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Juan José Arias, Camilo Cándido; Juan Zapata (m.56 Mateus Uribe), Jorman Campuzano, Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Marlos Moreno (m.88 Juan Bauzá); y Alfredo Morelos. Entrenador: Javier Gandolfi.

Goles: 1-0, minuto 3: André Silva. 1-1, minuto 70: Alfredo Morelos (penal).

Tanda de penaltis: São Paulo 4-3 Atlético Nacional.

Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina). Expulsado: Edwin Cardona (m.72) por doble amarilla.

Fuente: EFE