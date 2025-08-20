En un final dramático, Racing remonta ante Peñarol y avanza a cuartos de final

El partido fue dramático de principio a fin. Peñarol llegó con la ventaja de su triunfo en Montevideo, pero la misma se desvaneció rápidamente. A los 7 minutos, el goleador Adrián Martínez se encontró un balón cerca del área chica para empujarlo al fondo de la red. Sin embargo, la reacción del “Manya” fue casi inmediata. A los 15 minutos, tras un tiro de esquina, Nahuel Herrera conectó un certero cabezazo para devolverle la paridad al marcador y la ventaja en la serie a su equipo.

Antes del descanso, Racing volvió a gritar gol por intermedio de Marcos Rojo, pero el árbitro Wilmar Roldán, a instancias del VAR, lo anuló por una infracción previa, manteniendo la tensión en el encuentro.

En el complemento, Peñarol se replegó, apostando a defender la ventaja y buscando sentenciar la historia con un contragolpe. Racing fue con más ímpetu que juego, hasta que un momento clave cambió el rumbo del partido. A los 80 minutos, el ingresado Duván Vergara sacó un remate que el arquero Brayan Cortés despejó, pero el rebote le quedó a Emanuel Gularte, quien derribó a Adrián Martínez. El penal fue cobrado y ‘Maravilla’ lo cambió por gol a los 83 minutos. Con este doblete, Martínez se convirtió en el máximo goleador de Racing en competencias internacionales, superando a Norberto Raffo con 17 tantos.

Con el marcador igualado en el global, la tensión creció. El local incluso decidió arriesgar, ingresando al arquero suplente Facundo Cambeses para preparar la definición por penales. Pero la épica estaba reservada para la última jugada. En el minuto 93, un tiro libre cruzó toda el área y encontró el testarazo preciso de Franco Pardo en el segundo palo, sellando la victoria y la clasificación de Racing.

La dramática victoria pone a Racing Club en una llave de cuartos de final completamente argentina, donde se medirá a Vélez Sarsfield, que eliminó previamente al Fortaleza de Brasil.

Ficha Técnica

Racing Club (3): Gabriel Arias (m.92, Facundo Cambeses); Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo (m.72, Nazareno Colombo); Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra (m.72, Duván Vergara), Gabriel Rojas; Santiago Solari (m.79, Tomás Conechny), Adrián Martínez y Adrián Balboa (m.92, Luciano Vietto). Entrenador: Gustavo Costas.

Peñarol (1): Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa (m.92, Leandro Umpiérrez), Jesús Trindade, Eric Remedi (m.92, Lucas Hernández), Javier Cabrera (m.92, Leo Fernández); David Terans (m.61, Pedro Milans) y Maximiliano Silvera (m.70, Matías Arezo).

Entrenador: Diego Aguirre.

Goles: 1-0, minuto 7: Adrián Martínez. 1-1, minuto 15: Nahuel Herrera. 2-1, minuto 83: Adrián Martínez (penal). 3-1, minuto 93: Franco Pardo.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia). Amonestados: Martirena, Pardo, Gularte, Cortés, Terans y Arezo. Expulsados (desde el banquillo): Marcos Rojo y Bruno Zuculini.

