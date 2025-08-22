Palmeiras avanza con el “freno de mano” ante Universitario, que se despide con honor

El conjunto peruano jugó de igual a igual en el Allianz Parque de São Paulo e incluso superó al local en muchas fases del partido, pero no fue capaz de marcar y soñar con una remontada épica. El equipo paulista jugó con el “freno de mano”, consciente de que la temporada es larga y de que en cuartos le espera un difícil cruce. El hecho de que la figura del partido fuera el portero local Weverton da una dimensión de la pobre actuación de Palmeiras.

A pesar de que la eliminatoria estaba prácticamente resuelta, el técnico Abel Ferreira sorprendió con un once titular muy reconocible, plagado de habituales. Sin embargo, del dicho al hecho hay un largo camino, y Palmeiras arrancó el choque de forma melancólica. Todo lo contrario que Universitario, que parecía estar jugando en su estadio.

Pérez Guedes, Concha y Carabalí demostraron que no vinieron de paseo. Desbordaron y generaron peligro a un Weverton que tuvo serias dificultades para desviar las acometidas del rival. El cuadro limeño incluso llegó a balancear las redes, pero el VAR interpretó que Pérez Guedes participó en la jugada por fuera de juego y ratificó la decisión del árbitro.

El equipo de Jorge Fossati no se vino abajo y continuó buscando el gol durante toda la primera mitad. Por su parte, Palmeiras tuvo serias dificultades para asociarse y abusó de los balones largos. Su mejor oportunidad solo llegó en el tiempo de descuento, en un cabezazo de Allan que se estrelló en el larguero.

En el segundo tiempo, Ferreira buscó darle otro aire a su equipo. El inicio fue calcado al primero, con los peruanos volcados en ataque, a quienes solo les faltó el gol. Sin embargo, a partir del minuto 70, Palmeiras dio un paso al frente, en parte porque Universitario empezó a acusar el desgaste físico. Con todo, Weverton apareció una vez más de manera decisiva para evitar el tanto de Valera, y Universitario se despidió con orgullo de la Libertadores.

Ficha Técnica:

Palmeiras (0): Weverton; Agustín Giay (minuto 73, Khellven), Gustavo Gómez, Murilo, Micael; Emiliano Martínez (minuto 73, Aníbal Moreno), Mauricio, Allan (minuto 46, Lucas Evangelista), Felipe Anderson (minuto 73, Joaquín Piquerez); José Manuel ‘Flaco’ López y Vitor Roque (minuto 81, Facundo Torres). DT: Abel Ferreira.

Universitario (0): Sebastián Britos; César Inga, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, José Carabalí; Andy Polo, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes (minuto 74, Jorge Murrugarra), Jairo Concha (minuto 67, Horacio Calcaterra), Jairo Vélez (minuto 74, José Rivera); y Diego Churín (minuto 67, Alex Valera). DT: Jorge Fossati.

Árbitro: Piero Maza (Chile). Amonestados: Allan (Palmeiras) y Carabalí (Universitario). Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, disputado en el Allianz Parque de São Paulo.

