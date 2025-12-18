Copa Libertadores
18 de diciembre de 2025 - 13:26

Sportivo 2 de Mayo tendrá su histórico debut en Libertadores ante un rival de peso

El Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero enfrentará a Alianza Lima de Perú en la primera fase de la Copa Libertadores.
El Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero enfrentará a Alianza Lima de Perú en la primera fase de la Copa Libertadores.

Tras el sorteo de la fase preliminar realizada en la sede de la Conmebol, el Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero ya conoce su primer rival en su histórica primera participación en la Copa Libertadores: debutará ante Alianza Lima de Perú. El primer duelo de esta llave histórica se disputará en territorio paraguayo, en sede a definir, mientras que la revancha y definición del pase tendrá lugar en tierras incaicas.

Por ABC Color

Si bien la Conmebol aún no confirmó los horarios exactos, el calendario oficial estipula que la Fase 1 se desarrollará entre el 4 y el 11 de febrero próximo. El ganador de este cruce entre el “Gallo Norteño” y los “Blanquiazules” ya tiene rival en el horizonte, ya que el Sporting Cristal de Perú aguarda en la siguiente etapa del certamen continental.

Lea más: Olimpia queda emparejado con Trinidense en la fase preliminar de la Copa Sudamericana

Por su parte, Guaraní, que iniciará su participación en la Fase 2 del torneo continental, esperará por el vencedor del duelo entre Juventud de Las Piedras de Uruguay y Universidad Católica de Ecuador. El “Legendario” buscará hacer valer su experiencia en estas instancias para ir avanzando en el cuadro principal hacia el último filtro previo a la zona de grupos.

De superar este obstáculo, el Aborigen se enfrentará en la Fase 3 al ganador del duelo entre Liverpool de Uruguay e Independiente Medellín. Este es el último escalón antes de los grupos; de quedar estancado en esta etapa final, el club paraguayo obtendría como “premio consuelo” el acceso automático a la zona de grupos de la propia Copa Sudamericana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy