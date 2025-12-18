Sportivo 2 de Mayo tendrá su histórico debut en Libertadores ante un rival de peso

Si bien la Conmebol aún no confirmó los horarios exactos, el calendario oficial estipula que la Fase 1 se desarrollará entre el 4 y el 11 de febrero próximo. El ganador de este cruce entre el “Gallo Norteño” y los “Blanquiazules” ya tiene rival en el horizonte, ya que el Sporting Cristal de Perú aguarda en la siguiente etapa del certamen continental.

Por su parte, Guaraní, que iniciará su participación en la Fase 2 del torneo continental, esperará por el vencedor del duelo entre Juventud de Las Piedras de Uruguay y Universidad Católica de Ecuador. El “Legendario” buscará hacer valer su experiencia en estas instancias para ir avanzando en el cuadro principal hacia el último filtro previo a la zona de grupos.

De superar este obstáculo, el Aborigen se enfrentará en la Fase 3 al ganador del duelo entre Liverpool de Uruguay e Independiente Medellín. Este es el último escalón antes de los grupos; de quedar estancado en esta etapa final, el club paraguayo obtendría como “premio consuelo” el acceso automático a la zona de grupos de la propia Copa Sudamericana.

