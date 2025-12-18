Olimpia queda emparejado con Trinidense en la fase preliminar de la Copa Sudamericana

Este duelo enfrentará al Decano con un siempre complicado “Triqui”, que actuará como local en una llave única. El equipo franjeado, que tendrá el estreno en la dirección técnica de Pablo “Vitamina” Sánchez, enfrentará un reto complejo: su rival fue un obstáculo difícil en la última temporada, donde tras una caída inicial, el cuadro de la “Cruz Amarilla” logró cosechar dos empates y una victoria ante el Franjeado.

Lea más: Sportivo 2 de Mayo tendrá su histórico debut en Libertadores ante un rival de peso

En la otra serie doméstica, Nacional será anfitrión ante Recoleta FC en un choque sin precedentes en el campo internacional. Este cruce marcará el debut absoluto del elenco “Canario” en el plano continental, hito significativo para un club que competirá fuera del ámbito local gracias a la gran campaña realizada y su reciente ascenso con grandes logros deportivos.

🏆😍 ¡Cruces confirmados! Así se jugará la Primera Fase de la CONMEBOL #Sudamericana 2026. pic.twitter.com/3zSvipL9jF — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) December 18, 2025

Las fechas para estos duelos están fijadas para la semana del 3 al 5 de marzo próximo. De estos choques saldrán los dos representantes paraguayos que irán a la ronda de grupos, atendiendo que el Sportivo 2 de Mayo (desde Fase 1) y Guaraní (desde Fase 2) podrían sumarse al torneo si quedan eliminados en la tercera etapa de la Copa Libertadores.

