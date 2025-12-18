Copa Sudamericana
Olimpia queda emparejado con Trinidense en la fase preliminar de la Copa Sudamericana

Rodney Redes de Olimpia intenta avanzar ante la barrida de César Benítez y la cobertura de Gustavo Viera del Sportivo Trinidense.
El sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana definió los cruces locales, en el que Olimpia quedó emparejado con Sportivo Trinidense en el filtro doméstico del certamen. Bajo el formato actual, los clubes paraguayos deben eliminarse entre sí en esta etapa preliminar para determinar quiénes logran avanzar finalmente a la fase de grupos 2026.

Este duelo enfrentará al Decano con un siempre complicado “Triqui”, que actuará como local en una llave única. El equipo franjeado, que tendrá el estreno en la dirección técnica de Pablo “Vitamina” Sánchez, enfrentará un reto complejo: su rival fue un obstáculo difícil en la última temporada, donde tras una caída inicial, el cuadro de la “Cruz Amarilla” logró cosechar dos empates y una victoria ante el Franjeado.

En la otra serie doméstica, Nacional será anfitrión ante Recoleta FC en un choque sin precedentes en el campo internacional. Este cruce marcará el debut absoluto del elenco “Canario” en el plano continental, hito significativo para un club que competirá fuera del ámbito local gracias a la gran campaña realizada y su reciente ascenso con grandes logros deportivos.

Las fechas para estos duelos están fijadas para la semana del 3 al 5 de marzo próximo. De estos choques saldrán los dos representantes paraguayos que irán a la ronda de grupos, atendiendo que el Sportivo 2 de Mayo (desde Fase 1) y Guaraní (desde Fase 2) podrían sumarse al torneo si quedan eliminados en la tercera etapa de la Copa Libertadores.

