La Copa Libertadores vuelve a “tierra adentro” tras casi 12 años

El Sportivo 2 de Mayo vivirá esta noche su bautismo de fuego en el certamen de clubes más prestigioso del continente. Jugar la Copa Libertadores en casa coloca a la ciudad en el mapa del fútbol de élite, transformando al Estadio Río Parapití en el primer escenario de la “Terraza del País” en albergar un partido oficial de esta competición a nivel de clubes. Si bien la ciudad ya cuenta con antecedentes internacionales de peso, como haber sido sede de la Copa América en 1999, esta es la primera vez que un equipo local defiende sus colores en el máximo torneo de la Conmebol.

Lea más: Sportivo 2 de Mayo y su histórico debut en Copa Libertadores ante Alianza Lima

La cita de esta noche tiene además una relevancia estadística notable, ya que representa el regreso de la competencia internacional al interior del país tras casi 12 años de ausencia. La última vez que una ciudad fuera de la capital albergó un duelo de tal magnitud fue el 13 de marzo de 2014. En aquella ocasión, el Club Nacional trasladó su localía al Estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este —escenario que hasta 2013 se denominaba Antonio Oddone Sarubbi— para enfrentar al Atlético Mineiro de Brasil en un vibrante empate de 2-2.

El historial de equipos que llevaron la pasión continental al interior muestra otros capítulos destacados. Un año antes, el propio Nacional ya había oficiado de local en terreno del 3 de Febrero, bajo la antigua denominación del coliseo, enfrentando al Corinthians de Brasil con un resultado desfavorable de 1-3. Por su parte, Cerro Porteño fue otro de los grandes protagonistas de esta descentralización; en 2005 derrotó 2-0 a Defensor Sporting por la Copa Sudamericana actuando fuera de Asunción, mientras que en 2002 había registrado una caída 1-3 ante el São Caetano por la Copa Libertadores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con el inicio de este encuentro, Pedro Juan Caballero inaugura un nuevo capítulo en su historia deportiva. El duelo ante Alianza Lima no solo marca el estreno internacional del Sportivo 2 de Mayo, sino da lugar a la incursión de la “Terraza” del país y reafirma la capacidad de las plazas del interior paraguayo para albergar los desafíos más exigentes del continente. El estadio Río Parapití se suma así oficialmente con el estadio Antonio Aranda como sedes que dan vida a la mística de la Copa Libertadores, con la inclusión de ciudades de tierra adentro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fuente: Pasión del Interior