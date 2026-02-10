Olimpia, con ruta definida en la décima edición de la Copa Libertadores Sub 20

Tras el sorteo, el Decano ha quedado encuadrado en el Grupo B, una zona que exigirá el máximo rendimiento al tener que enfrentar al Palmeiras de Brasil, vigente monarca del Brasileirão de la categoría. La hoja de ruta para el conjunto paraguayo se completa con los cruces ante el Sporting Cristal de Perú y la Universidad Católica de Ecuador. Al frente de este desafío se encuentran dos figuras emblemáticas de la institución: Juan Manuel Salgueiro y Julián Benítez, quienes liderarán a una plantilla que llega con el impulso de haber conquistado el torneo Anual 2025.

La competición se desarrollará bajo un formato de dos etapas bien definidas. La Fase Preliminar consistirá en una ronda de grupos donde los 12 clubes representantes de las diez asociaciones miembros de la Conmebol competirán a una sola rueda. Posteriormente, el certamen dará paso a la Fase Final, que comprende las semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final.

Bajo el actual reglamento, el acceso a las instancias definitivas será sumamente selectivo. Clasificarán de forma directa a las semifinales únicamente los líderes de cada uno de los tres grupos, junto al equipo que logre posicionarse como el mejor segundo de la tabla general. Los vencedores de estos duelos se encontrarán en la final por el título, mientras que los equipos restantes buscarán un lugar en el podio.

Los grupos de la décima edición de la Copa Libertadores Sub 20

Los destacados de cada temporada

2011 (Sede: Perú): El campeón fue Universitario de Perú, tras empatar 1:1 y vencer 4:2 en penales a Boca Juniors de Argentina. El tercer lugar fue para América de México, que derrotó 1:0 a Alianza Lima de Perú.

2012 (Sede: Perú): River Plate de Argentina se consagró campeón al vencer 1:0 a Defensor Sporting de Uruguay. El tercer puesto lo ocupó Corinthians de Brasil, tras superar 2:1 a Unión Española de Chile.

2016 (Sede: Paraguay): São Paulo de Brasil se llevó el título al ganar 1:0 a Liverpool de Uruguay. Cortuluá de Colombia se quedó con el tercer lugar tras vencer 1:0 a Lanús de Argentina.

2018 (Sede: Uruguay): Nacional de Uruguay se coronó campeón al derrotar 2:1 a Independiente del Valle de Ecuador. El tercer puesto fue para River Plate de Uruguay, que venció en penales 5:4 a São Paulo de Brasil tras un empate 1:1.

2020 (Sede: Paraguay): Independiente del Valle de Ecuador alcanzó el título tras vencer 2:1 a River Plate de Argentina. El tercer lugar fue para Flamengo de Brasil, que goleó 5:2 a Libertad de Paraguay.

2022 (Sede: Ecuador): Peñarol de Uruguay se consagró campeón al empatar 1:1 y vencer 4:3 en penales a Independiente del Valle de Ecuador. El tercer puesto fue para Guaraní de Paraguay, que derrotó 3:2 a Caracas de Venezuela.

2023 (Sede: Chile): Boca Juniors de Argentina logró el campeonato al vencer 2:0 a Independiente del Valle de Ecuador. El tercer lugar se lo llevó Cerro Porteño de Paraguay, tras empatar 2:2 y ganar 4:2 en penales a Peñarol de Uruguay.

2024 (Sede: Uruguay): Flamengo de Brasil se quedó con el título al derrotar 2:1 a Boca Juniors de Argentina. Rosario Central de Argentina obtuvo el tercer puesto al vencer 2:1 a Aucas de Ecuador.

2025 (Sede: Paraguay): Flamengo de Brasil repitió el título al empatar 1:1 y vencer 3:2 en penales a Palmeiras de Brasil. Belgrano de Argentina se quedó con el tercer lugar tras golear 5:1 a Danubio de Uruguay.