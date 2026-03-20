Cerro Porteño con agenda definida en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026

El destino fue particularmente caprichoso con el “Ciclón” de Barrio Obrero, pues reeditará enfrentamientos que ya forman parte de su memoria cercana. Al igual que en la temporada anterior, el equipo paraguayo compartirá zona con Palmeiras de Brasil y Sporting Cristal de Perú, sumándose en esta ocasión el Junior de Barranquilla, que toma el lugar ocupado por Bolívar en la edición pasada.

La relación entre Cerro Porteño y Palmeiras se transforma en una tradición continental. Desde el año 2018, ambos clubes coincidieron en ocho oportunidades, una estadística que escalará a diez duelos al finalizar la etapa inicial de esta edición. Los antecedentes demuestran que este emparejamiento es ya una constante, alternando entre instancias de eliminación directa —como los octavos de final de 2018 y 2022— y las fases de grupos de 2023 y 2025. Para la institución azulgrana, este duelo ha dejado de ser una eventualidad para transformarse en un examen de rigor anual.

Respecto a los demás integrantes del grupo, con Sporting Cristal existe un antecedente muy reciente cuando compartieron el Grupo G en la edición anterior. En aquella ocasión, el “Ciclón” igualó en condición de local ante el elenco incaico, pero logró recuperarse de visitante imponiéndose por 1-0 con una anotación de Juan Manuel Iturbe. Por su parte, el último registro oficial frente a Junior de Barranquilla se remonta a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2017; en aquella serie, el elenco colombiano se impuso por 3-1 en el duelo de vuelta disputado en su casa, tras haber empatado sin goles en Asunción.

La travesía del equipo paraguayo comenzará oficialmente el 8 de abril, cuando visite a Sporting Cristal en el Estadio Nacional del Perú a las 21:00. El debut en casa será el 14 de abril recibiendo a Junior de Barranquilla en La Nueva Olla a las 19:00, seguido por otro compromiso de local el 29 de abril frente a Palmeiras a las 21:30. En la segunda vuelta, Cerro viajará a Colombia para enfrentar a Junior el 6 de mayo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y luego se trasladará a Brasil para jugar ante Palmeiras en el Allianz Parque el 19 de mayo, ambos con horarios por definir. El cierre de la fase de grupos será el 28 de mayo en Barrio Obrero frente a Sporting Cristal, en un horario que la organización confirmará próximamente.