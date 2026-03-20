Libertad, con su hoja de ruta trazada en la Copa Libertadores 2026

En cuanto a la infraestructura, el Gumarelo confirma que ejercerá su localía en el estadio La Huerta para sus tres compromisos en casa. La directiva apuesta a su feudo en Tuyucuá para intentar asegurar los puntos necesarios que permitan encaminar la clasificación a los octavos de final. El estreno del equipo paraguayo tendrá lugar el próximo 9 de abril, cuando deba viajar a Venezuela para enfrentar a Universidad Central en el Estadio Olímpico de la U.C.V. a las 19:00.

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Posteriormente, el calendario marca dos citas consecutivas en su estadio que serán vitales para las aspiraciones del esquema dirigido por Arce. El 15 de abril, Libertad recibirá a Rosario Central de Argentina, mientras que el 28 del mismo mes hará lo propio ante Independiente del Valle de Ecuador. Ambos encuentros están programados para las 19:00, convirtiendo a La Huerta en el epicentro de las ilusiones albinegras durante el mes de abril.

La segunda vuelta del grupo presentará los desafíos más complejos fuera de casa. El 5 de mayo, el equipo paraguayo visitará el siempre difícil Gigante de Arroyito para medir fuerzas nuevamente ante Rosario Central del campeón del mundo Ángel Di María. Seguidamente, el 21 de mayo, se trasladará a la altura de Ecuador para chocar contra Independiente del Valle en el Estadio Banco Guayaquil, en un horario tardío fijado para las 23:00 de nuestro país.

Finalmente, el equipo de Libertad cerrará su participación en la fase de grupos el 26 de mayo ante su gente. El duelo final será ante Universidad Central de Venezuela a las 19:00, instancia donde el estratega Francisco Arce y sus dirigidos esperan sellar oficialmente su boleto a la siguiente ronda de la máxima competición de clubes del continente.

El calendario de Libertad en la Copa Libertadores 2026