Libertad necesita mejorar su imagen en la Copa Libertadores

Contando con la base del equipo que le ganó a Olimpia 3-2, por el campeonato Apertura, Libertad visita a Rosario Central, que le había ganado 1-0, en La Huerta. El choque entre auriazules y albinegros está fijado para las 19:00, en la ciudad argentina de Rosario.

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Más que cambio en su configuración, nuevamente el Guma presenta la modificación en la conducción técnica, ya que el técnico que figurará en la planilla y obviamente estará al frente en el banco de suplentes será Sergio “Patito” Aquino, debido a que el entrenador de cabecera, Juan Eduardo “Mágico” Samudio, aún no cuenta con licencia de la Conmebol.

El representante paraguayo tiene como figura estelar a Lorenzo Antonio Melgarejo, máximo artillero del certamen doméstico, con 11 anotaciones. El lomagrandense viene haciendo méritos para al menos estar en la consideración de la selección nacional, aunque el hecho de no haber participado del proceso premundialista, lo pone en desventaja con relación a otros delanteros que pugnan por llegar a la Copa del Mundo 2026.

Para mantener al menos sus posibilidades de ingresar a la Copa Sudamericana, Libertad deberá emplearse a fondo para intentar sumar contra un rival difícil, que tiene un juego con una dinámica superior.