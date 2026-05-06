Barcelona frena a Boca Junior con el tanto del paraguayo Héctor “Tito” Villalba

El momento cumbre del encuentro llegó al minuto 72, cuando el paraguayo Héctor “Tito” Villalba culminó un contragolpe letal para poner el 1-0 definitivo. Tras una transición rápida que agarró mal parada a la defensa argentina, el ex-Libertad no perdonó y sentenció con un derechazo cruzado y rasante un partido que ya era una batalla de supervivencia debido a las malas condiciones del campo de juego.

¡¡GOL DE BARCELONA!! Tito Villalba definió de primera y le puso el broche de oro a una contra perfecta para marcar el 1-0 ante Boca.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7vh1uDHvTj — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2026

Incluso sobre el final, el propio atacante estuvo cerca de firmar su doblete tras otra cabalgata explosiva, aunque el portero García evitó una caída mayor cuando Miguel Parrales acompañaba la acción listo para el remate.

Lea más: Video: Ramón Sosa anota en el triunfo de Palmeiras ante Sporting Cristal

El trámite del partido estuvo condicionado desde temprano por la pierna fuerte. Boca Juniors se vio debilitado al minuto 33 por la expulsión de Santiago Ascacibar, quien previamente había desperdiciado una opción clara de gol. Sin embargo, la ventaja numérica para Barcelona se esfumó en la última acción de la primera etapa, cuando el mediocampista Milton Céliz vio la roja y dejó a ambos equipos con diez hombres para el complemento.

En la segunda mitad, la ansiedad de Barcelona por buscar la victoria generó espacios peligrosos en su propia defensa. Fue allí donde emergió la figura de José Contreras. El portero local se convirtió en el auténtico héroe de la noche al desactivar los intentos de Merentiel y sostener el arco en cero ante las embestidas de un Boca que, a pesar de la inferioridad, nunca dejó de presionar.

Lo que se viene en el Grupo D

Con los tres puntos en el bolsillo, Barcelona mantiene viva la esperanza y ahora se prepara para visitar a Universidad Católica el próximo 21 de mayo. Por su parte, Boca Juniors deberá lamerse las heridas rápidamente para recibir a Cruzeiro el 19 de mayo en un duelo que será una auténtica final por la clasificación a la siguiente fase de la Gloria Eterna.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ficha técnica:

Barcelona (1): José Contreras: Bryan Carabalí (minuto 83, Willian Vargas), Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Matías Lugo, Milton Céliz, Jhonny Quiñónez (minuto 83, Jean Carlos Montaño), Byron Castillo (minuto 60, Héctor Villalba); Jefferson Wila (minuto 70, Miguel Parrales) y Darío Benedetto (minuto 46, Jefferson Intriago). Entrenador: César Farías.

Boca Juniors (0): Leandro Brey (minuto 24, Javier García); Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado (minuto 89, Ángel Romero), Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda (minuto 60, Exequiel Zeballos), Miguel Merentiel (minuto 60, Alan Velasco) y Milton Giménez. Entrenador: Claudio Úbeda.

Gol: 1-0, minuto 72: Héctor Villalba.

Árbitro: Carlos Betancur, de Colombia. Expulsó a Ascacibar (minuto 33) y Celiz (minuto 45+6). Y amonestó a Aranda, Merentiel, Castillo, Benedetto, Carabalí, Lugo, Rangel y Costa.

Incidencias: Partido de la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores jugado este martes en el estadio Monumental en Guayaquil.

Fuente: EFE