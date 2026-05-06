Junior vs. Cerro Porteño, amenaza de Ciclón en la costa caribeña colombiana

El coqueto estadio Jaime Morón León, Cartagena, con capacidad para 16.068 espectadores, albergará el duelo entre Junior y Cerro Porteño, por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, fijado para las 21:00, hora local (23:00 de Paraguay).

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El Junior no juega en el Metropolitano Roberto Meléndez, debido a que este coliseo se encuentra cerrado por refacciones.

Amenaza de Ciclón en la costa caribeña colombiana contra un Tiburón que marcha último en la zona y que quema sus últimos cartuchos en el mayor certamen de la Conmebol.

En la primera rueda, el representante paraguayo se había impuesto en La Nueva Olla 1-0, con gol de Jonatan Torres. El técnico Ariel Holan prepara un equipo ofensivo, pese a la merma por las lesiones.

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No forman parte de la expedición colombiana Cecilio Domínguez, Ignacio Aliseda, Abel Luciatti, Gastón Giménez, Blas Riveros, Santiago Mosquera, Luis Amarilla, Gabriel Aguayo, Guillermo Benítez, Mauricio de Carvalho y Sergio Araújo.

La probable formación azulgrana está compuesta por: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Marcelo Chaparro; Mateo Klimowicz, Jorge Morel, Robert Piris da Motta y Juan Manuel Iturbe; Jonatan Torres y Pablo Vegetti.

El juego contará con la conducción referil del chileno Piero Maza. El encargado del VAR será su compatriota Juan Lara.

El brasileño Palmeiras comanda la llave con 8 puntos; Sporting Cristal cayó al segundo puesto con 6, Cerro Porteño está tercero con 4, en tanto que Junior marcha último, con 1.

Las dos últimas presentaciones azulgranas en esta instancia del certamen serán el miércoles 20 contra Palmeiras, en São Paulo (21:30), y el jueves 28 frente al Sporting Cristal, en La Nueva Olla (19:00).