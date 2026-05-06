Copa Libertadores
06 de mayo de 2026 a la - 14:32

Libertad llega a 10 partidos sin ganar en la Copa Libertadores

Ignacio Ovando festeja su gol, con el que el Rosario Central se impuso el martes frente a Libertad por 1-0, en el estadio Gigante de Arroyito.
Ignacio Ovando festeja su gol, con el que el Rosario Central se impuso el martes frente a Libertad por 1-0, en el estadio Gigante de Arroyito.232803+0000 MARCELO MANERA

Libertad arrastra su peor racha en la Copa Libertadores, con 10 partidos sin ganar. El Guma lleva cuatro derrotas consecutivas este año y a falta de dos fechas para el cierre de la fase de grupos, está virtualmente al margen del calendario internacional para el segundo tramo de la temporada.

Por ABC Color

El 8 de abril de 2025, Libertad vencía a Talleres de Córdoba 2-0 en La Huerta (goles de Iván Franco y Adrián Alcaraz), por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ese fue su último triunfo en La Gloria Eterna. Después pasaron 10 partidos, con cinco igualdades y otras tantas caídas.

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Tras el referido éxito en Tuyucuá, se registró una derrota con São Paulo, para luego encadenar “tablas” con Talleres, São Paulo y Alianza Lima, por la instancia grupal. En octavos de final se dieron otras dos paridades, con el argentino River Plate, en una serie ganada por los “millonarios” en los penales.

Este 2026 se presenta con casillero en blanco en cuanto a triunfos y empates. Fueron puros reveses, contra Universidad Central de Venezuela, Rosario Central (en dos ocasiones) e Independiente del Valle, su próximo adversario, el martes 19 en el estadio IDV de Amaguaña (Quito), a las 23:00 de nuestro país.

El cierre de la participación repollera en la máxima competencia de la Conmebol está fijado para el miércoles 27 contra Universidad Central, en Tuyucuá, a las 19:00.