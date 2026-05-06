Libertad llega a 10 partidos sin ganar en la Copa Libertadores

El 8 de abril de 2025, Libertad vencía a Talleres de Córdoba 2-0 en La Huerta (goles de Iván Franco y Adrián Alcaraz), por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ese fue su último triunfo en La Gloria Eterna. Después pasaron 10 partidos, con cinco igualdades y otras tantas caídas.

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Tras el referido éxito en Tuyucuá, se registró una derrota con São Paulo, para luego encadenar “tablas” con Talleres, São Paulo y Alianza Lima, por la instancia grupal. En octavos de final se dieron otras dos paridades, con el argentino River Plate, en una serie ganada por los “millonarios” en los penales.

Este 2026 se presenta con casillero en blanco en cuanto a triunfos y empates. Fueron puros reveses, contra Universidad Central de Venezuela, Rosario Central (en dos ocasiones) e Independiente del Valle, su próximo adversario, el martes 19 en el estadio IDV de Amaguaña (Quito), a las 23:00 de nuestro país.

El cierre de la participación repollera en la máxima competencia de la Conmebol está fijado para el miércoles 27 contra Universidad Central, en Tuyucuá, a las 19:00.