Copa Libertadores
14 de mayo de 2026 a la - 13:24

Argentino Falcón Pérez conducirá Palmeiras vs Cerro Porteño

Yael Cristian Falcón Pérez, árbitro argentino de 37 años.
Yael Cristian Falcón Pérez, árbitro argentino de 37 años.Elvis González

El argentino Yael Falcón Pérez arbitrará el próximo miércoles el partido entre Palmeiras y Cerro Porteño, en la capital paulista, por la quinta ronda de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El duelo está fijado para las 21:30.

Por ABC Color

El Grupo F de la Copa Libertadores es encabezado por Palmeiras, con 8 puntos. Cerro Porteño marcha segundo, con 7. En la tercera posición se encuentra Sporting Cristal, con 6, mientras que Junior de Barranquilla marcha último, con 1.

Lea más: Los partidos ligueros de Cerro Porteño como local

El Ciclón garantiza calendario internacional en el segundo semestre, ya que en el peor de los casos podría terminar tercero, en zona de repechaje a la Copa Sudamericana.

El partido del miércoles 20 entre Palmeiras y Cerro Porteño se desarrollará en el Allianz Parque, en São Paulo, a las 21:30.

Yael Falcón Pérez será el juez central, teniendo como auxiliares de banda a Cristian Navarro y Facundo Rodríguez. La función de cuarto árbitro recaerá en Nazareno Arasa. En el VAR estarán Héctor Paletta y Germán Delfino, como encargado y asistente, respectivamente.