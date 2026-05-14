Argentino Falcón Pérez conducirá Palmeiras vs Cerro Porteño

El Grupo F de la Copa Libertadores es encabezado por Palmeiras, con 8 puntos. Cerro Porteño marcha segundo, con 7. En la tercera posición se encuentra Sporting Cristal, con 6, mientras que Junior de Barranquilla marcha último, con 1.
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El Ciclón garantiza calendario internacional en el segundo semestre, ya que en el peor de los casos podría terminar tercero, en zona de repechaje a la Copa Sudamericana.
El partido del miércoles 20 entre Palmeiras y Cerro Porteño se desarrollará en el Allianz Parque, en São Paulo, a las 21:30.
Yael Falcón Pérez será el juez central, teniendo como auxiliares de banda a Cristian Navarro y Facundo Rodríguez. La función de cuarto árbitro recaerá en Nazareno Arasa. En el VAR estarán Héctor Paletta y Germán Delfino, como encargado y asistente, respectivamente.