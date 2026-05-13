¿Cuántas personas vieron a Cerro Porteño en La Nueva Olla por el torneo Apertura?

Tras cada presentación en Barrio Obrero, Cerro Porteño da a conocer los datos de la recaudación y la cantidad de ingresantes en el torneo Apertura. Desde la pandemia, los clubes dejaron de brindar los detalles relacionados al dinero recaudado y la cantidad de boletos expedidos.

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En la primera fecha, en el choque contra Libertad (empate 1-1), 22.052 espectadores presenciaron el espectáculo, siendo esta la mayor asistencia hasta aquí, fuera de la Copa Libertadores.

En la tercera ronda, frente al Sportivo Luqueño (triunfo por 2-0), entraron 21.396 personas, una cantidad que supera la media del fútbol nacional.

En la quinta, en el choque vecinal con Nacional (derrota por 2-0), el contador registró 19.079 ingresantes.

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Como era lógico, en la sexta se dio la mayor cantidad de presentes, en el marco del superclásico con Olimpia (caída por 1-0) con 33.738 aficionados.

En la octava se dio el choque con Recoleta FC (victoria 2-0), con 11.493 hinchas.

En la décima se produjo el encuentro frente a Trinidense (ganado por 2-1), con 16.053 presentes.

En la decimotercera vino el partido con San Lorenzo (2-0 a favor), con 12.087 fanáticos.

La decimoquinta fecha marcó el choque con 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero (3-0), con 14.999 aficionados.

El casilleño de la la decimoctava fecha aparece vacío. En esa ocasión, en Ciclón jugó con Ameliano (1-1) a puertas cerradas, debido a un castigo impuesto por el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol, por los desmanes ocasionados por la afición azulgrana en el clásico, desarrollado en Sajonia.

La más reciente presentación, contra Guaraní (el lunes, 0-0), tuvo la más baja concurrencia, de 4.360 seguidores. Queda pendiente el choque de la 22ª fecha, contra Rubio Ñu.

¿Cuántas personas ingresaron a al Nueva Olla hasta la fecha?

En total, ingresaron 155.257 personas, lo que marca una media de 15.535 hinchas por presentación de “la mitad más uno” en la competencia doméstica.