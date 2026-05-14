Copa Libertadores
14 de mayo de 2026 a la - 13:36

Brasileño Daronco, a cargo de Independiente del Valle vs. Libertad

Anderson Daronco (45 años) arbitrará el partido entre Independiente del Valle y Libertad.
Anderson Daronco (45 años) arbitrará el partido entre Independiente del Valle y Libertad.005508+0000 LUIS ACOSTA

Independiente del Valle y Libertad se enfrentarán el martes venidero en Amaguaña, distrito metropolitano de Quito, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El brasileño Anderson Daronco será el encargado de impartir justicia en un duelo de mero cumplimiento para el Guma, por su pobrísima campaña.

Por ABC Color

El argentino Rosario Central encabeza el Grupo H de la Copa Libertadores con 10 puntos. La segunda posición es ocupada por Independiente del Valle, con 7. Universidad Central de Venezuela se encuentra en la tercera colocación, con 6, en tanto que Libertad se sitúa en el sótano, sin unidad alguna.

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Independiente del Valle y Libertad lidiarán en la Ciudad Deportiva IDV, en Amaguaña, en las periferias de Quito, a las 23:00, hora paraguaya.

Anderson Daronco será el juez principal, contando con la colaboración desde las bandas por Bruno Boschilia y Alex Ang. La cuarta árbitra será Andreza Siqueira. En el VAR, Pablo Gonçalves tendrá la asistencia de Daiane Muniz.