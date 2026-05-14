Brasileño Daronco, a cargo de Independiente del Valle vs. Libertad

El argentino Rosario Central encabeza el Grupo H de la Copa Libertadores con 10 puntos. La segunda posición es ocupada por Independiente del Valle, con 7. Universidad Central de Venezuela se encuentra en la tercera colocación, con 6, en tanto que Libertad se sitúa en el sótano, sin unidad alguna.
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Independiente del Valle y Libertad lidiarán en la Ciudad Deportiva IDV, en Amaguaña, en las periferias de Quito, a las 23:00, hora paraguaya.
Anderson Daronco será el juez principal, contando con la colaboración desde las bandas por Bruno Boschilia y Alex Ang. La cuarta árbitra será Andreza Siqueira. En el VAR, Pablo Gonçalves tendrá la asistencia de Daiane Muniz.