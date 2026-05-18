Copa Libertadores
18 de mayo de 2026 a la - 15:05

Cerro Porteño contra Palmeiras, ¿a la retranca?

El entrenador Ariel Holan brinda indicaciones a los futbolistas de Cerro Porteño, en Barrio Obrero.
El entrenador Ariel Holan brinda indicaciones a los futbolistas de Cerro Porteño, en Barrio Obrero.Club Cerro Porteño

Cerro Porteño se dispone a enfrentar nuevamente a su verdadera “sombra negra”, Palmeiras. Esta vez será el miércoles en São Paulo, a las 21:30, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ariel Holan prepara un dispositivo táctico especial, con cinco defensores.

Por ABC Color

En la primera rueda, Cerro Porteño y Palmeiras igualaron 1-1, en La Nueva Olla. Ahora, el Verdão y el Ciclón se citan el miércoles en el Allianz Parque de São Paulo, a las 21:30, por el quinto capítulo del Grupo F de la Copa Libertadores.

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El equipo se confirmará este martes, en el entrenamiento fijado para las 09:30. El viaje al vecino país será vespertino, a las 14:50, en vuelo privado.

El técnico argentino Ariel Holan presentaría una línea defensiva con cinco jugadores, tres volantes de contención y dos delanteros. El objetivo es estar bien parado contra el líder del Brasileirão, cuyo escenario cuenta con empastado artificial, que genera una complicación mayor.

Palmeiras lidera la llave con 8 puntos, seguido por Cerro Porteño, que tiene 7. El peruano Sporting Cristal marcha tercero, con 6, mientras que Junior de Barranquilla se encuentra último, con 1.

La más probable formación azulgrana es la conformada por: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Marcelo Chaparro; César Bobadilla, Robert Piris da Motta y Jorge Morel; Jonatan Torres y Pablo Vegetti.