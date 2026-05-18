Cerro Porteño contra Palmeiras, ¿a la retranca?

En la primera rueda, Cerro Porteño y Palmeiras igualaron 1-1, en La Nueva Olla. Ahora, el Verdão y el Ciclón se citan el miércoles en el Allianz Parque de São Paulo, a las 21:30, por el quinto capítulo del Grupo F de la Copa Libertadores.

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El equipo se confirmará este martes, en el entrenamiento fijado para las 09:30. El viaje al vecino país será vespertino, a las 14:50, en vuelo privado.

El técnico argentino Ariel Holan presentaría una línea defensiva con cinco jugadores, tres volantes de contención y dos delanteros. El objetivo es estar bien parado contra el líder del Brasileirão, cuyo escenario cuenta con empastado artificial, que genera una complicación mayor.

Palmeiras lidera la llave con 8 puntos, seguido por Cerro Porteño, que tiene 7. El peruano Sporting Cristal marcha tercero, con 6, mientras que Junior de Barranquilla se encuentra último, con 1.

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La más probable formación azulgrana es la conformada por: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Marcelo Chaparro; César Bobadilla, Robert Piris da Motta y Jorge Morel; Jonatan Torres y Pablo Vegetti.