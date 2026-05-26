Libertad necesita cortar una negativa racha

El enfrentamiento entre Libertad y Universidad Central de Venezuela, correspondiente a la última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, se disputará en el estadio La Huerta (barrio Las Mercedes de Asunción), a las 19:00.

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El juego marcará el cierre de la era Juan Eduardo Samudio como entrenador repollero, aunque una vez más el que figurará en planilla es Sergio “Patito” Aquino, teniendo en cuenta que el “Mágico” no cuenta con licencia de la Conmebol.

La peor racha histórica del Guma en este torneo debe ser cortada con una victoria, que reporta un premio nada despreciable de 340.000 dólares. Al margen de lo económico, el conjunto repollero se ganó un prestigio con los años que lo debe defender.

En Tuyucuá estará presente el próximo entrenador, Nelson Haedo Valdez, quien iniciará su carrera como DT de cabecera después de un breve aprendizaje en el Werder Bremen alemán, con la orientación de juveniles.

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En la primera rueda, UCV había derrotado al representante paraguayo en Caracas por 3-1. Este choque marcó el inicio de la seguidilla de caídas que debe ser cortada en Asunción.

El equipo albinegro tiene capacidad suficiente para ganar e iniciar el siguiente proceso con renovadas expectativas.