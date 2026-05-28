Palmeiras golea y sella su boleto a octavos detrás de Cerro Porteño

Palmeiras curó sus heridas continentales a pura contundencia. Luego del doloroso tropezón de la fecha pasada ante Cerro Porteño, el gigante paulista recuperó la sonrisa este jueves y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Lo hizo con un aplastante 4-1 sobre un Junior de Barranquilla que se despidió sin pena ni gloria del torneo.

Con el paraguayo Gustavo Gómez firme en la zaga y portando el brazo de capitán, la gran figura de la noche en el Allianz Parque fue el argentino José Manuel ‘el Flaco’ López. El atacante, que horas antes había recibido la confirmación oficial de su convocatoria con la Albiceleste para la Copa del Mundo, celebró su citación vistiéndose de asistente de lujo y destrozando a la defensa colombiana.

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El triunfo dejó al Grupo F totalmente de finido, con Cerro Porteño clasificado como líder indiscutido con 13 puntos y Palmeiras avanzando como segundo de la llave con 11 unidades. Por detrás, Sporting Cristal se quedó con el tercer lugar gracias a sus 6 puntos, lo que le otorga el boleto a la Copa Sudamericana, mientras que Junior de Barranquilla cerró la tabla y quedó eliminado con apenas 4 puntos en total.

El ‘show’ del Flaco López arrancó temprano

Bastaron solo cinco minutos para que el dueño de casa impusiera sus condiciones. El ‘Flaco’ López ganó en velocidad por la banda izquierda y sirvió un centro preciso para que el colombiano Jhon Arias, definiendo de primera, firmara el 1-0.

A pesar del dominio absoluto del Verdao, Junior encontró petróleo en un parpadeo defensivo a los 35 minutos. Jermein Peña trepó por el carril derecho y mandó un centro raso para el letal Luis Muriel, quien desvió el balón ante la salida del arquero Carlos Miguel para estampar el sorpresivo 1-1.

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Sin embargo, el empate encendió la furia ofensiva del equipo de Abel Ferreira antes del descanso. A los 40 minutos, tras una gran maniobra individual y un entrevero provocado por el implacable López dentro del área, Allan apareció libre de marcas para fusilar y decretar el 2-1. Solo cinco minutos después, en el 45′, el ariete argentino volvió a frotar la lámpara: encaró en velocidad, se sacó a dos defensores de encima y asistió nuevamente a Jhon Arias para el 3-1.

Liquidación y rotación pensando en lo que viene

En la segunda mitad, Palmeiras no sacó el pie del acelerador y sentenció la historia muy temprano. A los 51 minutos, Andreas Pereira recibió un balón de Murilo en la frontal, se perfiló hacia afuera de la marca y sacó un zapatazo lejano e inapelable para decretar el 4-1 definitivo.

Con la goleada consumada, el partido se convirtió en un juego de estrategias. El técnico visitante, Alfredo Arias, desarmó su línea de cinco defensores para acumular atacantes y maquillar el resultado. Por su parte, Abel Ferreira movió el banco para dar descanso a sus figuras y mandó a la cancha a Mauricio al minuto 70, además de habilitar los ingresos de Lucas Evangelista, Felipe Anderson y Paulinho, quien generó tres ocasiones claras que casi amplían la cuenta.

La noche en Sao Paulo se cerró entre aplausos. Palmeiras espantó los fantasmas que le había dejado el Ciclón de Barrio Obrero en la jornada anterior y ya inscribió su nombre entre los dieciséis mejores clubes del continente.

Los mejores momentos del partido

Ficha técnica:

Palmeiras (4): Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur; Emiliano Martínez, Marlon Freitas (minuto 69, Luis Pacheco); Allan (minuto 69, Maurício), Andreas Pereira (minuto 76, Lucas Evangelista), Jhon Arias (minuto 79, Felipe Anderson); José Manuel ‘el Flaco’ López (minuto 76, Paulinho). Entrenador: Abel Ferreira.

Junior de Barranquilla (1): Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jean Carlos Pestaña (intervalo, Canchimbo), Lucas Monzón (minuto 70, Daniel Rivera), Jermein Peña, Jhomier Guerrero; Fabián Angel, Jesús Rivas (minuto 53, Castrillón), Yimmi Chará (minuto 53, Juan Ríos); Luis Muriel, Guillermo Paiva (minuto 53, Sarmiento). Entrenador: Alfredo Arias.

Goles: 1-0, minuto 06: Jhon Arias; 1-1, minuto 36: Luis Muriel; 2-1, minuto 40: Allan; 3-1, minuto 45: Jhon Arias; 4-1, minuto 51: Andreas Pereira.

Árbitro: El chileno Cristián Garay, que amonestó a Chará y Pestaña por Junior.

Incidencias: Partido de la sexta y última fecha del Grupo F de Copa Libertadores jugado en el estadio Allianz Parque, de São Paulo.