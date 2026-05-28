Cerro Porteño, primero en su grupo de la Copa Libertadores con su triunfo más holgado

El espectáculo entre Cerro Porteño y Sporting Cristal en Barrio Obrero, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores, fue interesante en su primer tiempo, aunque incompleto al no contar con la máxima emoción del gol. Después, el panorama cambiaría con la victoria local por 2-0.

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Propuestas totalmente distintas de los equipos. Es un deleite ver a los peruanos con el toque del balón. Solo que lo hacen en espacio reducido, como si fuese futsal. Pasado el mediocampo, se diluyen completamente.

El Ciclón propuso un fútbol frontal. Un cambio de frente a Jonatan Torres propició la interesante conexión de los Domínguez, Fabricio y Cecilio, levantando a la afición azulgrana. Pase de “Bigote” al “10” que llegó exigido a la zona de definición.

Arias estaba pasando frío hasta que recibió dos disparos de media distancia que le causaron conquilleos. En materia de ataque, el elenco incaico estuvo bastante flojo.

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No todo fue pulcritud con el balón. También hubo algunos “roces”, con las bravuconadas típicas de Copa. Como que era resolver el encuentro a lo guapo.

Cerca de la conclusión de la etapa inicial, “Kururu” Velázquez conectó un frentazo que venció la resistencia de Enriquez. El tanto no subió al marcador por un claro off side marcado por el asistente al toque, sin dudar-

El encuentro tuvo como peculiaridad del trato casi paternal del árbitro Piero Maza, que sigue la estela de buenos jueces chilenos como Julio Bascuñán y sobre todo Roberto Tobar, solo para citar algunos ejemplos, ya que la lista de trasandinos destacados en el referato puede ser bien larga.

A la Olla le faltaba el condimento necesario para desatar la fiesta y fue Pablo Vegetti el que rompió el cero con un cabezazo tras el centro de Jorge Morel, que había sido habilitado por Fabricio Domínguez tras un movimiento de distracción, dejando quieta a la defensa peruana.

Inmediatamente después, Torres se perdió el segundo tanto azulgrana frente a la portería, con una resolución defectuosa que permitió la reacción del arquero.

En una disputa aérea entre Velázquez y Lutiger, el balón cae en el brazo del incaico. Llamado del VAR para el cobro del penal y la conversión de Cecilio para el 2-0 con tiro esquinado, que superó la estirada del guardameta que adivinó la dirección del envío.

Los minutos pasaron y el Ciclón pudo concretar su triunfo más holgado, no tanto por el marcador, sino por la deferencia en juego establecida en esta instancia. Otros 340.000 dólares de plus para la tesorería de “la mitad más uno”, que sigue recaudando.

La celebración cerrista en la “capital del sentimiento” fue al son de las “Zapatitos de Cristal”.