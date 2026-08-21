Liga de Quito sufrió ante el Mirassol, brilló en los penales y ya va por Palmeiras

La noche en Quito tuvo todos los condimentos de un thriller continental. Liga Deportiva Universitaria, que contó con el paraguayo Rodney Redes aguardando su turno en la banca de suplentes, se impuso por un agónico 5-4 en la tanda de penaltis frente a un aguerrido Mirassol de Brasil, tras igualar sin goles en los 90 reglamentarios y arrastrar el 1-1 de la ida.

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Una telaraña brasileña y el sufrimiento albo

El planteamiento del conjunto brasileño fue un acertijo de alta complejidad para los locales. Con una estructura defensiva casi impenetrable, el Mirassol maniató el juego ofensivo del cuadro ecuatoriano y estuvo muy cerca de dar el golpe en territorio quiteño de no ser por la falta de puntería en los metros finales.

Ya desde el arranque, los fantasmas rondaron el arco albo cuando un error en salida del portero Gonzalo Valle casi termina en gol de Shaylon, cuyo remate apresurado se perdió por un costado. Las respuestas de LDU llegaron a cuenta gotas: Yanner Corozo y Josué Cuero probaron con disparos lejanos y centros peligrosos que rozaron la gloria, mientras que por los brasileños Fernandinho hizo temblar el arco con un violento disparo de media distancia.

Drama en el complemento y mano a mano de infarto

En la segunda mitad, el libreto del Mirassol se acentuó con un repliegue absoluto al borde de su propia área, combinando una defensa numantina con rápidos y peligrosos contragolpes. El guardameta Gonzalo Valle debió exigirse al máximo para evitar la caída de su valla, luciéndose con una gran atajada ante un colocado remate a media altura de Denilson, y salvando al equipo en otra clara ocasión conectada por André Luis. Con el marcador cerrado y los nervios a flor de piel tras el 1-1 global, la eliminatoria quedó abocada a la tensión máxima de los penales.

Precisión absoluta y gloria desde los doce pasos

En la definición definitiva, la jerarquía de los lanzadores de Liga marcó la diferencia. Anotaron con absoluta solvencia el brasileño Deyverson, el peruano Jesús Pretell, el ecuatoriano Michael Estrada, el uruguayo Gian Franco Allala y el chileno Fernando Cornejo. Del otro lado, el Mirassol convirtió a través de Alesson, Carlos Eduardo, Neto y Bruno Santos, pero la balanza se inclinó definitivamente cuando el portero Gonzalo Valle le atajó el cobro a Víctor Luis, desatando la euforia en el estadio.

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Con este sufrido boleto en el bolsillo, Liga de Quito sella su pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores, donde le espera un durísimo escollo en los cuartos de final: el poderoso Palmeiras de Brasil.

Ficha técnica:

Liga Deportiva Universitaria de Quito: Gonzalo Valle; Josué Cuero (minuto 80, Gian Franco Allala), Ricardo Adé, Luis Segovia, José Carabalí; Jesús Pretell, Sebastián González (minuto 70, Alexander Alvarado), Fernando Cornejo, Ruddy Mina (minuto 46, Juan Rodríguez); Janner Corozo (minuto 52, Deyverson) y Michael Estrada. Entrenador: Gustavo Álvarez.

Mirassol: Walter; Daniel, Oliveira, Machado, Gabriel; Víctor Luis, Denilson (minuto 90, Japa), Chico Kim (minuto 46, Neto); Shaylon (minuto 76, Alesson), Fernandinho (minuto 87, Carlos Eduardo) y André Luis (minuto 87, Bruno Santos). Entrenador: Rafael Guanaes.

Árbitro: Yael Falcón Pérez, de Argentina, amonestó a Denilson, Chico Kim, Adé, André Luis.

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, disputado este jueves en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Liga Deportiva Universitaria de Quito.