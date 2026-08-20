Con uno menos y el destello de Depay, Corinthians avanza a cuartos y acaba con la ilusión de Di María

La noche en São Paulo tuvo todos los ingredientes de una película de suspense. Entre una renovación turbulenta, un adiós prematuro y un retorno sorpresivo, Memphis Depay se vistió de salvador. El delantero neerlandés saltó al campo en la segunda mitad para frotar la lámpara y asistir a Breno Bidon en el minuto 80, decretando el 1-0 definitivo con el que el Corinthians eliminó a Rosario Central y se metió entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.

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Un primer tiempo de sufrimiento y desconcierto

El conjunto brasileño llegaba mermado por una lista interminable de bajas —incluyendo a nombres como Lingard, Yuri Alberto y Zakaria Labyad— y con Depay relegado al banquillo tras las turbulencias con la directiva. La presión asfixiante del equipo argentino ahogó por completo la salida de los paulistas, que se mostraron nerviosos y plagados de errores técnicos en el arranque.

Pese al dominio de los Canallas (comandados en el campo por Ángel Di María y la movilidad de Campaz), el Timão rozó el golpe inicial a los 14 minutos con un potente zurdazo de Kaio César desde el pico del área que Ledesma desactivó con una mano milagrosa. A partir de allí, los dirigidos por Fernando Diniz apostaron por balones en largo hacia Pedro Raul, una receta que apenas prosperó ante un Rosario ordenado pero inofensivo en los metros finales.

La tormenta, la roja y la genialidad de Depay

El encuentro subió de temperatura en el complemento con pierna fuerte y un arbitraje permisivo del venezolano Alexis Herrera. Sin embargo, el VAR irrumpió en el minuto 58 para ordenar la expulsión directa de Raniele por una entrada temeraria con los tacos sobre la rodilla de Copetti.

Con diez hombres y arrinconado contra su área, Diniz echó mano de su as en la baraja: Memphis Depay ingresó en el minuto 71. Rosario Central rozó la gloria poco después, pero Copetti desaprovechó un clarísimo mano a mano ante el portero Hugo Souza. Cuando el pesimismo comenzaba a inundar el estadio, apareció la jerarquía internacional: Depay ejecutó una falta venenosa al primer palo y Breno Bidon, con un sutil desvío, se adelantó a su marcador para estampar el 1-0 en el minuto 80.

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El golpe fue letal para los argentinos y una inyección de alivio para un Corinthians que resistió con uñas y dientes hasta el pitazo final. Ahora, el Timão sella un pase agónico y ya apunta su radar hacia los cuartos de final, donde chocará contra Estudiantes de La Plata.

Ficha técnica:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon (João Pedro, minuto 87); Rodrigo Garro, Kaio César (Charles, minuto 90), Pedro Raul (Memphis Depay, minuto 71). Entrenador: Fernando Diniz.

Rosario Central: Conan Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández (Marco Ruben, minuto 83); Franco Ibarra (Julián Fernández, minuto 76), Federico Navarro (Tomás Badaloni, minuto 87), Alan Rodríguez; Ángel Di María, Jáminton Campaz (Giovanni Cantizano, minuto 76), Enzo Copetti. Entrenador: Jorge Almirón.

Gol: 1-0, minuto 80: Breno Bidon. Árbitro: El venezolano Alexis Herrera amonestó a Raniele y luego lo expulsó con roja directa.

Incidencias: partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Neo Química Arena, en la ciudad brasileña de São Paulo, ante 46.935 espectadores.