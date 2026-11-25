La historia contemporánea del Palmeiras tiene un nombre propio grabado a fuego en su defensa. Para su entrenador, Abel Ferreira, es una pieza irremplazable; para el vestuario, el faro que guía al grupo; para los delanteros rivales, una pesadilla recurrente. Sin embargo, el verdadero peso específico de Gustavo Gómez se mide en la mística que ha construido en el torneo de clubes más prestigioso de América.

Este sábado, cuando el zaguero salte al césped del mítico estadio Centenario de Montevideo para medirse ante Estudiantes de La Plata, no solo jugará una definición más: escribirá el cuarto capítulo de un romance inquebrantable con la final de la Copa Libertadores.

El camino del defensor con el Verdão en instancias decisivas ya es leyenda. Levantó la copa como capitán en 2020 frente a Santos y repitió la hazaña en 2021 ante Flamengo, justamente en suelo uruguayo. Tras el sabor amargo del subcampeonato de 2025 en Lima —también frente al Mengão—, el destino lo devuelve a la capital charrúa.

El regreso a Montevideo despierta fibras íntimas en el capitán de la Albirroja. En ese mismo escenario vivió una de las cumbres de su carrera hace cinco años, en aquella infartante final ganada 2-1 en el alargue ante Flamengo. Hoy vuelve al mismo templo del fútbol mundial con la oportunidad de agrandar una vitrina que ya lo sitúa en el olimpo del club paulista.

“Palmeiras viene mostrando, en los últimos años, una consistencia y una línea de trabajo espectaculares. Todos nosotros merecemos vivir momentos como este”, sostuvo el también capitán de la selección paraguaya.

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El arquitecto de una era dorada

Aterrizó en São Paulo a mediados de 2018, tras su paso por el AC Milán, y apenas necesitó tiempo de adaptación para demostrar que era mucho más que un central impasable. El Palmeiras encontró en él al caudillo perfecto para sostener una mentalidad voraz y competitiva a lo largo del tiempo.

La llegada de Abel Ferreira al banquillo a finales de 2020 funcionó como el catalizador definitivo. El estratega portugués blindó su capitanía y lo convirtió en su extensión dentro del rectángulo de juego, forjando una sociedad que lideró la etapa más laureada de la institución.

“Nunca vi ni como jugador ni como DT un profesional como él, no digo que otros no lo hacen. Ahora lo que él hace, cómo se dedica, a lo que renuncia, yo nunca vi en mi vida”, ha dicho Ferreira en numerosas declaraciones a lo largo de los años.

Los números respaldan cada elogio. Con 13 títulos en su haber entre certámenes locales e internacionales, Gómez ya ostenta el rótulo de ser el futbolista más ganador en la historia del Palmeiras. Pero su huella en la Libertadores rompe incluso los moldes de su posición: es el único jugador capaz de marcar goles en nueve ediciones consecutivas del certamen (de 2018 a 2026).

Con su contrato recientemente blindado hasta 2030, el defensor admitió que la mística del club —forjada bajo el lema de “nunca rendirse”— encaja a la perfección con su ADN, asegurándole haber encontrado allí “su lugar en el mundo”.

A las puertas de un récord inédito para Paraguay

Más allá de la gloria colectiva, el sábado en Montevideo se juega una partida histórica para el fútbol paraguayo. Si el Palmeiras logra bordar una nueva estrella continental en 2026, Gustavo Gómez se transformará en el primer jugador paraguayo en conquistar tres veces la Copa Libertadores.

Por lo pronto, el pitazo inicial le permitirá alcanzar una marca que parecía intocable: igualará al legendario Jorge Guasch como los únicos futbolistas guaraníes con cuatro finales disputadas en el certamen. El histórico mediocampista de Olimpia logró esa hazaña defendiendo la camiseta del Decano, consagrándose campeón en 1979 (ante Boca Juniors) y en 1990 (frente a Barcelona de Guayaquil), además de disputar las finales de 1989 y 1991.

Con la serenidad de quien ya conoce el peso de la gloria, el defensor palpita el choque decisivo ante el conjunto argentino con la convicción intacta:

“Merecidamente estamos en otra final de Libertadores. Hemos sido un equipo consistente, que compite y cumple siempre”, puntualizó el “Mariscal” guaraní.