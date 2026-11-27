Mientras el Verdão busca prolongar una etapa de protagonismo que lo ha llevado a cuatro finales de Libertadores desde 2020, con consagraciones ese año y en 2021, el Pincha intentará reafirmar una tradición construida durante décadas y ampliada por última vez con la corona de 2009.

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La final, prevista a las 17.00 (hora paraguaya), también tendrá un componente histórico: reeditarán en el mítico estadio Centenario la definición de 1968, resuelta en un partido de desempate, cuando el club argentino levantó la primera de las cuatro Libertadores que ostenta.

Premios en juego e impacto en Uruguay

El campeón de la edición 2026 se apuntará para una cargada agenda internacional: el 9 de diciembre, en Doha, enfrentará al Toluca de México en el denominado Derby de las Américas, correspondiente a la Copa Intercontinental.

En 2027 la cita será por la Recopa con Boca Juniors, flamante campeón de la Sudamericana, e iniciará la defensa de la Libertadores desde la fase de grupos. Además, tendrá una plaza garantizada en el Mundial de Clubes de 2029.

Con las 60.200 entradas al Centenario agotadas y una ocupación hotelera que ya alcanzó el 100 % en Montevideo y el exclusivo balneario de Punta del Este (130 km al este de la capital uruguaya), la final generará un fuerte impacto en el país.

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La Conmebol estima un movimiento económico cercano a los 70 millones de dólares y una audiencia global que llegará a 194 países, además de contar con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Entre la presión y la gloria

Palmeiras llega a la final respaldado por una condición de favorito que pocos discuten. El equipo del entrenador portugués Abel Ferreira selló su pase a Montevideo tras superar a Fluminense en una semifinal definida por penales.

Pero el presente del Verdão no está exento de presión. El pasado sábado dejó escapar el título del Brasileirão en favor del Flamengo, un revés que frustró uno de los grandes objetivos de la temporada.

Pese a la derrota, Ferreira dijo que les “enorgullece” haber luchado en todas las competiciones para ser campeón. En la previa al duelo definitivo, centró su atención en el aspecto mental. “En estos momentos finales lo que más se puede trabajar, por encima de todo, es el lado emocional (...) porque sabemos lo que está en juego, hay un trofeo muy grande”, dijo el viernes en conferencia de prensa.

De cara al duelo con Estudiantes, una de las principales incógnitas de Ferreira parece estar en el ataque. El luso evalúa distintas variantes para completar el tridente ofensivo junto al argentino José Manuel “Flaco” López y el colombiano Jhon Arias.

Unos 25.000 aficionados del Verdão tienen previsto acompañar al equipo en el Centenario, replicando una movilización similar a la de la final de 2021, cuando derrotaron 2-1 al Flamengo en el tiempo suplementario y conquistaron la tercera Libertadores de su historia.

Más allá del torneo continental, la temporada del Alviverde tendrá otro capítulo de relevancia: el 6 de diciembre disputará ante Grêmio la definición de la Copa de Brasil.

El rugido del León

En la otra orilla, Estudiantes encara la final impulsado por una campaña que le devolvió protagonismo en el escenario sudamericano.

El equipo dirigido por el uruguayo Alexander Medina firmó uno de los golpes más resonantes al eliminar al campeón defensor. Tras dos empates 0-0, el Pincha silenció el Maracaná al derrotar por penales a Flamengo y sellar su pase a Montevideo.

“Nuestro equipo es muy emocional. Cuando tenemos la emoción a flor de piel, por lo general jugamos bien”, confesó el Cacique a la Conmebol. “Creo mucho en este equipo, que va a estar a la altura de lo que es una final, de lo que es la historia de Estudiantes y de lo que es nuestro presente”, remarcó.

La hazaña en el Maracaná le permitió al León volver a una final de Libertadores por primera vez desde 2009, cuando conquistó su cuarta corona continental bajo la conducción de Alejandro Sabella y con Juan Sebastián Verón, hoy presidente del club, como líder.

Diecisiete años después, el conjunto platense buscará reencontrarse con una tradición que lo convirtió en uno de los equipos más respetados de Sudamérica, un rótulo reafirmado hace dos semanas con la conquista de la Supercopa Argentina.

Unos 35.000 hinchas de Estudiantes tienen previsto cruzar el Río de la Plata entre el viernes y el sábado para acompañar al equipo en el Centenario.

Fuente: AFP