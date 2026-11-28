Muchos aficionados de Palmeiras cuestionan su fútbol, más asociado al pragmatismo, el orden y la eficacia que a la fantasía. Abel Ferreira, sin embargo, no parece dispuesto a cambiar sus convicciones.

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Este sábado volvió a demostrar que su receta también conduce a la gloria, al conquistar una nueva Copa Libertadores con el Verdão, que derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final disputada en el estadio Centenario de Montevideo.

El gol del paraguayo Ramón “Amiguito” Sosa, a los 52 minutos, resolvió una final tensa y de pocas concesiones, y le permitió al entrenador portugués sumar otra conquista continental a una trayectoria que ya lo ubica entre los nombres históricos del fútbol sudamericano.

Ferreira, de 47 años y nacido en Penafiel, Oporto, había cuestionado días antes lo que considera una “enfermedad” del fútbol moderno: la obsesión por ganar y la presión permanente sobre quienes no alcanzan el éxito. “El fútbol está enfermo. Si no ganas, eres débil. Si no quedas primero, no vales nada (...). Todos estamos obsesionados con el éxito”, había expresado.

Una reflexión paradójica para un entrenador cuya propuesta se apoya precisamente en la intensidad, el orden táctico y la competitividad como herramientas para alcanzar los títulos. Admirador de José Mourinho, Ferreira ha priorizado muchas veces el funcionamiento colectivo por encima de los destellos individuales, incluso cuando dispone de figuras capaces de inclinar un partido por talento.

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La final en Montevideo le permitió dejar atrás, al menos por una noche, el golpe sufrido en el Brasileirão, donde Palmeiras volvió a quedarse sin el título frente a Flamengo. Las lágrimas al término del encuentro reflejaron la dimensión de una conquista que también representa un alivio en medio de las exigencias que rodean al club paulista.

Un nombre inscrito en la historia

Cuando Palmeiras lo contrató a finales de 2020, Ferreira llegaba con experiencia en Braga y PAOK Salónica, además de sus primeros pasos en las divisiones formativas del Sporting de Lisboa. Su recorrido como futbolista había terminado prematuramente, a los 32 años, por las lesiones, pero encontró en los banquillos el escenario para construir una carrera que hoy lo sitúa entre los entrenadores más laureados del continente.

Con 12 títulos, Ferreira es el técnico más ganador en la historia de Palmeiras. Las Libertadores de 2020, 2021 y 2026 marcan una dimensión particular de su legado, al que se suman otros trofeos y finales internacionales, en una etapa que transformó al club paulista en uno de los protagonistas permanentes del fútbol sudamericano.

Con la nueva conquista, además, se convirtió en el tercer entrenador en ganar tres veces la Copa Libertadores, una lista que comparte con el fallecido Osvaldo Zubeldía, tricampeón consecutivo con Estudiantes (1968, 1969 y 1970), y Carlos Bianchi, quien alcanzó cuatro coronaciones entre Vélez Sarsfield (1994) y Boca Juniors (2000, 2001 y 2003).

El carácter, parte de su sello

La personalidad de Ferreira tampoco pasa inadvertida. Su temperamento lo ha llevado a recibir 15 expulsiones desde que dirige a Palmeiras y a cumplir una decena de suspensiones durante este año. En ocasiones, sus reacciones ante los árbitros y las decisiones de los partidos han marcado tanto como sus planteamientos tácticos.

“No estoy diciendo que soy santo”, reconoció al referirse a las sanciones que ha recibido, en una temporada en la que incluso protagonizó episodios de frustración en el campo de juego. Sus críticas han alcanzado a árbitros, dirigentes, periodistas y aficionados, aunque algunos analistas consideran que esa exposición también le permite concentrar la presión sobre sí mismo y liberar a sus futbolistas.

La presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, respaldó su continuidad y renovó su contrato hasta diciembre de 2027. “No administro el Palmeiras según la opinión de los fans”, había manifestado el entrenador, una declaración que resume su postura frente a los cuestionamientos.

Un Palmeiras con presente y futuro

Ferreira también ha apostado por la tecnología, con herramientas de neurociencia y realidad virtual para potenciar el rendimiento del equipo, y por jóvenes talentos que encontraron bajo su conducción el camino hacia el fútbol europeo, como Endrick, Estêvão y Allan.

La apuesta por la cantera sigue vigente con futbolistas como Arthur Gabriel y Heittor, mientras el entrenador sostiene que el proyecto no se limita a la acumulación de títulos.

“Es un Palmeiras con presente y con futuro”, afirmó.

Y en ese presente, la noche de Montevideo volvió a darle la razón en el marcador: una nueva Libertadores, un gol paraguayo y Abel Ferreira, una vez más, en la cima de América.