Cuando el partido pedía alguien que se animara a cambiar el ritmo de una final cerrada, apareció el sello paraguayo. Ramón Sosa desató la locura en el estadio Centenario de Montevideo al marcar el 1-0 parcial de Palmeiras frente a Estudiantes de La Plata, un tanto que por ahora le está dando al conjunto paulista su cuarta corona continental tras las conquistas de 1999, 2020 y 2021.

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La primera mitad había estado marcada por la cautela, el roce físico y la escasez de espacios cerca de las áreas, reflejada en un primer tiempo cargado de amonestaciones. Sin embargo, en el arranque del complemento el equipo dirigido por Abel Ferreira encontró la llave para romper el cerrojo argentino.

A los 52 minutos, Marlon Freitas leyó el campo y lanzó un cambio de frente preciso hacia la banda izquierda. Allí apareció sin marca Arthur Gabriel —quien había ingresado para el segundo tiempo en lugar de Joaquín Piquerez—, controló y envió un centro venenoso al primer poste.

¡GOOOL DE PALMEIRAS! ⚽️



Ramón Sosa pone el primero y están derrotando 1-0 a Estudiantes en la Final de la Copa Libertadores 💥



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En el corazón del área, el colombiano Jhon Arias ganó en lo alto y peinó el balón hacia atrás, descolocando a la defensa pincharrata y dejando el callejón servido para la llegada de Ramón Sosa, el atacante de la Albirroja resolvió de primera y de zurda, colocando la pelota junto al palo derecho de Fernando Muslera, que nada pudo hacer para evitar la caída de su valla.

Un título que vale doble en la historia

De sostener este resultado, el gol del oriundo de Maracaná (departamento de Canindeyú) no solo significará una consagración personal inolvidable, sino un registro sin precedentes para Brasil: Palmeiras se convertirá en el primer club brasileño tetracampeón de la Copa Libertadores, igualando además en el palmarés histórico a River Plate y al propio Estudiantes, y tomándose revancha de la final perdida ante el Pincha en 1968.