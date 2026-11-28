La final de la Copa Libertadores tuvo un desenlace doloroso para Estudiantes de La Plata, pero también dejó una despedida cargada de emoción. Fernando Muslera anunció este sábado su retiro del fútbol profesional, después de la derrota por 1-0 frente a Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo.

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Visiblemente emocionado y entre lágrimas, el histórico guardameta uruguayo confirmó que había disputado el último encuentro de su carrera. A sus 40 años, eligió un escenario muy especial para poner punto final a su recorrido: el mismo estadio donde debutó como profesional y en su propio país.

“Me voy feliz de haber competido hasta el último día. Es el cierre de mi carrera. Lo había hablado con la directiva, le agradecí uno por uno a todos mis compañeros, a Sebastián (Verón, presidente de Estudiantes), y a toda la gente”, expresó durante una entrevista con ESPN.

La tristeza por no haber levantado el trofeo continental quedó mezclada con la satisfacción de haber alcanzado una nueva final. “Obviamente que hay mucha amargura por el resultado, pero mucha satisfacción por cómo competimos. Me voy muy feliz, en lo personal, es un cierre de carrera espectacular. Más allá del resultado, esto es parte del fútbol”, reconoció.

Una despedida con la frente en alto

La salida de Muslera llega después de una temporada de reivindicación deportiva. Tras recibir cuestionamientos por sus actuaciones con la selección uruguaya en el Mundial, encontró en Estudiantes de La Plata la oportunidad de recuperar protagonismo y convertirse en una de las figuras de la campaña internacional del conjunto argentino.

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Su momento más destacado llegó en las semifinales de la Libertadores, cuando fue determinante para eliminar al poderoso Flamengo. En el estadio Maracaná, el arquero contuvo los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique en la tanda de penales, una actuación memorable que aseguró la clasificación de Estudiantes a la final.

Aunque el desenlace en Montevideo no fue el esperado, Muslera se marcha después de haber vuelto a demostrar su vigencia y capacidad para competir al máximo nivel.

Entre los capítulos más importantes de su trayectoria sobresale la conquista de la Copa América 2011 con Uruguay, uno de los grandes logros de una carrera que tuvo en la selección celeste y en el fútbol internacional sus principales escenarios.

El destino quiso que su último partido fuera en Montevideo, ante su gente y en el Centenario. No pudo despedirse con la Copa Libertadores, pero sí con el reconocimiento de una carrera que llegó hasta el último día de competencia.