La tarde del 28 de noviembre de 2026 quedará grabada en la historia grande del deporte paraguayo. Con el triunfo 1-0 de Palmeiras frente a Estudiantes de La Plata en la gran final, Gustavo Gómez conquistó su tercera Copa Libertadores —sumando este trofeo a los obtenidos en 2020 y 2021— y se convirtió en el primer futbolista paraguayo tricampeón del certamen de clubes más prestigioso de nuestro continente.

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A lo largo de su ciclo dorado en el “Verdão”, el zaguero albirrojo consolidó un liderazgo absoluto en finales: disputó su cuarta definición de Libertadores y levantó el trofeo como capitán en sus consagraciones continentales, reafirmando su condición de referente indiscutido en el vestuario paulista en el que se erige como uno uno de los referentes históricos.

Récords individuales y una campaña 2026 impecable

Más allá de las vitrinas colectivas, la huella del oriundo de San Juan Bautista (departamento de Misiones), en el torneo también se mide en números individuales sin precedentes. Con 15 tantos y anotaciones en 9 ediciones consecutivas, el central se sostiene como el defensor más goleador en la historia de la Copa Libertadores, combinando jerarquía defensiva con un peso ofensivo letal en el juego aéreo.

Su aporte en la campaña 2026 volvió a ser determinante. A lo largo del certamen disputó 11 partidos (904 minutos en cancha), en los que aportó 1 gol, sostuvo 3 vallas invictas, demostrando solvencia tanto en el cruce como en la salida limpia desde el fondo, además de ser una amenaza en el área adversaria.

En la cima absoluta de los paraguayos más ganadores

Con este tercer título vestido de verde, el capitán de la selección paraguaya de fútbol, quedó en soledad en lo más alto del ranking de futbolistas paraguayos con más conquistas de Copa Libertadores, dejando atrás a un grupo de cinco históricos bicampeones.

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Un escalón por debajo, con dos títulos cada uno, aparecen Francisco Arce (campeón con Grêmio en 1995 y con Palmeiras en 1999), Catalino Rivarola (también consagrado con Grêmio y Palmeiras), Éver Hugo Almeida (bicampeón con Olimpia en 1979 y 1990), Jorge Guasch (ambos títulos con Olimpia) y Virginio Cáceres (también doble campeón con el Decano).

Además de adueñarse del récord de títulos, la presencia del “mariscal paraguayo” en la definición de este 2026 le permitió igualar a Jorge Guasch como los únicos futbolistas paraguayos en disputar cuatro finales de Copa Libertadores, cerrando una jornada redonda que lo consagra definitivamente en el olimpo del fútbol guaraní.