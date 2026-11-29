Con la emoción todavía latente tras levantar la cuarta Copa Libertadores del Verdão, Gustavo Gómez repasó la trastienda de una noche inolvidable para el fútbol paraguayo y reveló qué le dijo a su compatriota en la previa del partido decisivo.

Lea más: Gustavo Gómez, el rey de copas del Palmeiras con 14 títulos

El consejo en la previa y la certeza de verlo brillar

Lejos de sorprenderse por la respuesta del atacante en la cancha, el defensor explicó que el cuerpo técnico ya había anticipado la movida un día antes y que su mensaje apuntó a aliviar el peso de una instancia máxima: “Estoy muy feliz por él porque es un chico muy bueno. Sé todo lo que ha trabajado para llegar hasta aquí. Le dije a él que antes de la formación, el profesor dijo un día antes; le dije a él para disfrutar —obviamente es difícil porque tienes muchas responsabilidades—, pero que intente disfrutar lo máximo que puede porque sabíamos el tamaño del juego”.

Gustavo Gómez se declara ao Palmeiras: “Achei o meu lugar no mundo”



❝O Palmeiras me fez um melhor atleta, pai, filho, irmão, amigo e marido. Por isso, falo que vai muito além do futebol.



Quando você passa pela portaria da Academia, já respira trabalho. Temos uma identidade,… pic.twitter.com/owrSlgCKtP — Twit Palmeiras (@twitpalmeiras) November 29, 2026

Para el capitán, el desenlace tuvo mucho que ver con la convicción previa y el recorrido personal del delantero hasta llegar a ese escenario: “Tenía la certeza de que estaba preparado, que soñó con eso. Estoy muy feliz porque antes de jugar ya lo sabía; ya le dije que su mayor éxito es ver de dónde salió y de dónde llegó. Creo que merece mucho y estoy muy feliz por él”.

De la Premier League a la gloria continental

Gómez también recordó el momento en que Sosa apostó por dejar el fútbol inglés para sumarse al proyecto de Palmeiras, subrayando lo que le prometió entonces sobre su crecimiento dentro y fuera del campo: “Después de tomar la decisión de venir aquí, estaba en la Premier League, y agradeció por todo esto. Le dije a él cuando venía aquí que teníamos un buen grupo, que el Palmeiras era como era; le dije que tenía la única certeza —no sé si vamos a ganar títulos o no—, pero le dije que tenía la certeza de que sería mejor atleta y mejor persona. Así que por eso creo que fue la decisión de él para venir aquí. Estoy muy feliz porque hizo el gol y ganamos una Libertadores con eso”.