Ancelotti sobre Neymar: “Si merece estar en la Copa del Mundo, estará y punto”

Sin embargo, Ancelotti dijo previamente que “tenemos más jugadores que Neymar” pero que en marzo tendrá que tomar una decisión porque “todo puede pasar”, ante la insistencia de la prensa sobre la posible presencia del delantero del Santos, en el que podría ser su último mundial. En este momento, Neymar, de 33 años, se encuentra disputando el cierre del Campeonato Brasileño con el Santos, luchando por la permanencia y con una lesión de meniscos por la que podría ser operado.

“No quiero tener a las estrellas del fútbol, necesito un grupo que esté dispuesto a ganar”, defendió Ancelotti ante la pregunta sobre la supuesta falta de estrellas destacables en la actual generación brasileña que tiene bajo su cargo. Después del sorteo de la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, Brasil fue ubicado como cabeza del Grupo D junto a las selecciones de Marruecos, Escocia y Haití.

“Tenemos que respetar a todos los rivales, todos son equipos sólidos”, agregó Ancelotti y concluyó que el siguiente paso es conocer cual será el orden de los juegos y posteriormente encontrar un buen centro de concentración que sirva como base para los brasileños en la copa. Brasil es la máxima ganadora de copas mundiales con cinco estrellas conseguidas en su historia. Sin embargo, no ha ganado ningún titulo desde la edición de 2002 cuando venció a Alemania en la final de Corea-Japón.