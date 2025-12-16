FIFA anuncia entradas “más asequibles” para el Mundial 2026

Se anunció una categoría de entradas especial, denominada “grada básica”, con un costo de $60 dólares (poco más de 400.000 guaraníes). Esta opción estará disponible para los 104 partidos que componen la competición, incluyendo el crucial partido de la final.

La decisión de crear esta categoría asequible surge tras la abrumadora demanda inicial de boletos a nivel global. La FIFA recibió más de 20 millones de solicitudes solo en el proceso de selección aleatoria que se encuentra actualmente en curso. Este proceso de selección sigue activo hasta el día 13 de enero y se gestiona a través de la página web oficial del organismo deportivo. La implementación de la “grada básica” es una respuesta directa para atender esta masiva demanda de entradas.

Las entradas de “grada básica” se reservarán exclusivamente para la afición de las selecciones clasificadas al Mundial 2026. La gestión, selección y distribución de estas localidades estará a cargo de las Federaciones Miembro Participantes (FMP) de cada país. Cada FMP tendrá la potestad de definir sus propios criterios de asignación y el proceso de solicitud que deberán seguir los hinchas. Las federaciones deberán garantizar que estas entradas se destinen a los aficionados considerados más fieles a sus respectivas selecciones nacionales.

En términos de reparto, el 50% de la asignación total de cada FMP corresponderá a las categorías de boletos más económicas del torneo. Este 50% se dividirá en dos: un 40% para las entradas de “grada asequible” y un 10% específicamente para la nueva “grada básica”. El resto de las localidades asignadas a las federaciones se distribuirán equitativamente entre las categorías de grada estándar y grada preferente. Adicionalmente, la FIFA no cobrará la tasa administrativa por devolución a los aficionados que soliciten boletos mediante la FMP si su selección es eliminada en la fase de grupos.

Fuente: EFE