Pochettino se distancia de la polémica extrafutbolística: “No somos políticos”

“Mi trabajo, mi deber, es preparar al equipo, a la selección de Estados Unidos, de la mejor manera posible para rendir. No somos políticos. Somos gente del deporte y solo podemos hablar de nuestro trabajo”, afirmó Pochettino durante una rueda de prensa.

El técnico albiceleste, quien actualmente coordina los preparativos para los amistosos que el combinado norteamericano disputará en marzo frente a Bélgica y Portugal, fue consultado específicamente por el elevado costo de las entradas para el certamen mundialista. Al respecto, sostuvo: “Los jugadores deben hablar en el campo, jugando al fútbol. No fuera de él; no es su deber evaluar el precio de las entradas”.

En esa misma línea, Pochettino insistió en que las valoraciones sobre la organización y las políticas de acceso al torneo corresponden a los directivos y no a los protagonistas sobre el césped: “No nos corresponde a nosotros dar nuestra opinión; nuestra responsabilidad es jugar y rendir en el campo. Quien está a cargo de la Federación, quizá, sí pueda dar la suya (...) Debemos centrarnos en el aspecto deportivo y confiar en la organización que está a cargo del fútbol a nivel mundial, que hará lo correcto”.

Estas afirmaciones del seleccionador surgen en un clima de creciente tensión, marcado por los llamados al boicot de la cita mundialista debido a la compleja situación sociopolítica en el país anfitrión, una postura que esta semana recibió el sorpresivo respaldo del expresidente de la FIFA, Joseph Blatter.

Fuente: EFE