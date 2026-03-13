Human Rights Watch exige a la FIFA protocolos de protección para atletas ante el Mundial 2026

Para HRW, el escenario del próximo certamen mundialista presenta desafíos particulares que la FIFA no puede ignorar. La asociación fue tajante al describir el panorama actual de los países anfitriones: “La Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, llega en medio de una crisis de derechos en Estados Unidos, que incluye una represión migratoria generalizada, amenazas a la libertad de expresión y un deslizamiento hacia el autoritarismo”.

Medidas de salvaguardia urgentes

Ante esta situación, la organización reclama que, antes del pitido inicial en junio, se implementen protocolos que incluyan vías de comunicación confidenciales y la prohibición de comisarios políticos dentro de las delegaciones. Según la entidad, estas acciones son vitales para el libre ejercicio de la libertad de expresión: “Esto protegerá a los deportistas que decidan ejercer su derecho a protestar contra los abusos de los derechos humanos”.

El precedente de la selección femenina de Irán

La urgencia de este pedido se sustenta en lo ocurrido con las jugadoras iraníes en Australia. HRW recordó que las internacionales se abstuvieron de cantar su himno nacional el pasado 2 de junio como protesta, lo que derivó en que la televisión estatal de su país las calificara de “traidores en tiempos de guerra”.

Además, se denunció que el equipo fue perseguido por agentes de seguridad de su propio gobierno desde su llegada a territorio australiano. Sobre este punto, la organización reveló prácticas sistemáticas de vigilancia: “Atletas iraníes ya relataron anteriormente a esta asociación cómo agentes políticos del gobierno viajan con la selección nacional para vigilarlos”.

Críticas a la inacción de la FIFA y la AFC

Finalmente, HRW se alineó con las críticas de FIFPRO (el sindicato mundial de jugadores), señalando que las autoridades del fútbol han fallado en su deber de cuidado hacia los protagonistas: “FIFPRO ha declarado que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la FIFA deberían haber previsto el riesgo y han hecho muy poco para proteger a las jugadoras. Al permitir que funcionarios políticos que restringen los derechos de las mujeres viajen con las delegaciones, la AFC y la FIFA no solo toleran el abuso, sino que le proporcionan una plataforma fuera de su país de origen”.

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Para la organización, el hecho de que el gobierno australiano haya concedido asilo a cinco jugadoras y a un directivo “demuestra la importancia de proteger a los atletas valientes que defienden sus convicciones”, sentando un precedente que la FIFA debe formalizar en sus reglamentos de cara a 2026.

Fuente: EFE